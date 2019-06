vor 37 Min.

Flüchtender Autodieb läuft Polizei in Horgau in die Arme

In Diedorf wird ein hochwertiger Mercedes gestohlen. Doch der Täter kommt mit dem Wagen nicht sehr weit.

Ein Autodieb ist am Montag von der Polizei nach kurzer Zeit geschnappt worden. Bei der Festnahme lief für ihn so einiges schief.

Der Mann hatte laut Polizei um 13.45 Uhr einen Mercedes mit einem Vermögenswert im mittleren fünfstelligen Bereich in Diedorf im Pommernweg gestohlen. Als die Handwerker das Baustellenfahrzeug einen kurzen Moment unbeaufsichtigt ließen, nutzte der Täter die Gelegenheit. Er stieg in den unversperrten Wagen ein und konnte mit dem im Inneren liegenden Zündschlüssel das Fahrzeug starten und flüchten. Sein Pech: Eine Zeugin hat den Vorfall beobachtet und konnte den Täter vage beschreiben. Die erste Fahndung der Polizei in der Umgebung war erfolglos.

Zeugin konnte Täter beschreiben

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen kam um 16.15 Uhr bei der Polizei die Meldung rein, dass das gesuchte Fahrzeug im Keltenweg in Horgau stehen soll. Die erste eintreffende Zusmarshauser Zivilstreife traf dort auf das gestohlene Baustellenfahrzeug und einen verdächtigen Mann, auf den die Beschreibung der Zeugin passte. Der Ertappte riss sich bei der Kontrolle los und versuchte zu Fuß zu flüchten. Er kam aber nur wenige hundert Meter, da er direkt vor die nächste eintreffende, uniformierte Streife der Polizei Zusmarshausen lief.

Der Polizeichef Raimund Pauli beschreibt die fast schon filmreife Szene so: „Bei Ansicht des uniformierten Streifenfahrzeuges stellte der Täter seine Flucht ein und ließ sich widerstandslos festnehmen.“ Der 33-jährige wohnsitzlose, rumänische Staatsangehörige wurde in den Polizeiarrest gebracht und wurde gestern dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er war auch wegen anderer Delikte von der Staatsanwaltschaft Ulm und Nürnberg bereits zur Fahndung ausgeschrieben. Auch komme er für einen Reifendiebstahl im Raum Höchstädt als Täter in Frage, so Pauli. (kar)

Themen Folgen