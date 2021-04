11:41 Uhr

Flüchtiger hinterlässt Nummernschild am Unfallort in Thierhaupten

Ein Mann flüchtete Samstagnacht vom Unfallort in Thierhaupten.

Am Samstagabend fährt ein Autofahrer in der Meitinger Straße ein Verkehrsschild um und flüchtet. Allerdings blieb auch sein Autokennzeichen am Unfallort liegen.

Am späten Samstagabend kam der Mann alleine aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte dabei laut Polizeibericht zunächst einen Leitpfosten und fuhr dann gegen ein Verkehrszeichen. Teile davon wurden meterweit in einen nahegelegen Garten geschleudert. Anschließend entfernte sich der Mann von der Unfallstelle. Alkoholtest nach Unfall in Thierhaupten ergab ein Promille Da durch den Zusammenstoß aber auch das Kennzeichen des Pkws abgerissen worden und an der Unfallstelle zurückblieben war, war der Verursacher schnell gefunden. Als die Polizei bei ihm zu Hause einen Atemalkoholtest machten, ergab dieser 1,00 Promille. Beim Fahrer wurde noch eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Und außerdem galt die Ausgangssperre Er räumte ein, der verantwortliche Fahrzeugführer gewesen zu sein. Zudem konnte der Mann keinen Grund für seinen Verstoß gegen die nächtliche Ausgangssperre nennen, weshalb ihn eine zusätzliche Anzeige erwartet. (dav)

