vor 33 Min.

Flüchtlinge erzählen Kindern von Krieg und Flucht

Zwei Jahre lang tourt das Projekt „Freilig“ durch den Landkreis. 180 Gruppen lauschen den Geschichten über Verfolgung, Flucht und Asyl

Von Steffi Brand

Als Mufid im Kreis der Drittklässler an der Westendorfer Grundschule Platz nimmt, sind alle Beteiligten gespannt, was nun passieren wird. In schlichten Worten und in gutem Deutsch beschreibt der Syrer den Zuhörern, wie er von einem Freund zu Unrecht beschuldigt und verraten und anschließend inhaftiert wurde. Seine Eltern mussten dafür bezahlen, dass er frei kam. Und sie mussten ihrem Sohn Mufid zur Flucht verhelfen, denn in seiner Heimat, in Syrien, wurde er verfolgt.

Mufid ist einer von zehn Referenten, der für das Projekts „Freilig“ über Flucht und Asyl sprechen

Wenn jemand mit der Regierung nicht gleichzieht, wird er verfolgt. Das heißt, man darf mit diesem Mensch alles machen. Mit diesen einfachen Worten erklärt Mufid, wie die politische Situation in Syrien ist. Und er wird noch genauer, denn „alles machen zu dürfen“ bedeute auch, dass dieser Mensch in Syrien geschlagen, verschleppt und sogar getötet werden dürfe.

Mufid ist einer von zehn Referenten, der im Rahmen des Projekts „Freilig“ für über 180 Schüler- und Jugendgruppen die Situation im Kriegsgebiet, die Flucht und das Thema Asyl spürbar und greifbar gemacht haben. Zwei Jahre lang lief das Projekt (von Frühjahr 2016 bis Frühjahr 2018), das vom Bayerischen Jugendring und vom Landratsamt gefördert wurde, erklärt Lena-Maria Frank, die Projektverantwortliche beim Kreisjugendring (KJR). Besucht wurden Kinder und Jugendliche zwischen der dritten und der 12. Schulstufe. Für die unterschiedlichen Altersgruppen gab es unterschiedliche Konzepte. Häufig wurde das Projekt „Freilig“ von Schulsozialarbeitern und Lehrkräften angefragt, die an Mittelschulen tätig sind. Besucht wurde dann vor Ort nicht etwa nur eine Klasse, sondern es hatten mehrere Gruppen die Chance, am Programm teilzunehmen. Als „sehr beeindruckend“ beschreibt die Rektorin der Westendorfer Grundschule, Michaela Leinweber, das, was der Syrer berichtet hat – von seiner Flucht vor dreieinhalb Jahren, bei der er 23 Tage lang zu Fuß unterwegs war, und von den Verhältnissen, aus denen er stammt. Dabei wird auch klar: Das Vorurteil, Flüchtlinge stammen aus armen Verhältnissen und seien nur wenig gebildet, ist falsch. In Augsburg hat Mufid sein Studium des Bauingenieurwesens, das er in Syrien bereits begonnen hatte, wieder aufgenommen. Und in seinen Erzählungen wird auch deutlich: Freiheit ist das allerhöchste Gut. Die Drittklässler aus Westendorf verstanden schnell, welch großes Glück sie haben, in dem Land, in dem sie leben, frei sprechen zu dürfen.

Die Kinder zeigen sich betroffen und empathisch

Das Programm in Westendorf dauerte insgesamt eineinhalb Stunden und war vielseitig gestrickt mit Erzählungen, Bildern und der Option, Fragen zu stellen. Einleitende Worte sprachen nicht nur Rektorin Leinweber, sondern auch der Augsburger Landrat, der – nach dem offiziellen Ende des KJR-Projekts „Freilig“ – die Besuche in den Schulen auch weiterhin bezuschusst. Dass das Programm ankam, beweisen auch die Auswertungen der Fragebögen im Nachgang. Projektleiterin Lena-Maria Frank zitiert ein Kind, das geschrieben hat: „Mensch ist Mensch. Vorurteile sind unnötig.“

Vorurteile und Bedenken seien den Referenten selten entgegengebracht worden, erinnert sich Lena-Maria Frank. Stattdessen zeigten sich die Kinder betroffen und empathisch und bekundeten großes Interesse an den Erzählungen von Mufid und den anderen Zeitzeugen und Referenten.

