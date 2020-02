09:09 Uhr

Flüchtlinge springen in Langweid aus einem Container

Eine Spedition in Langweid-Foret bekommt eine Lieferung aus Genua. Als einer der Mitarbeiter die Tür des Containers öffnet, war die Überraschung groß.

Mit dieser Lieferung haben die Mitarbeiter einer Spedition in Langweid-Foret sicherlich nicht gerechnet. Am Dienstag bekam gegen 9.20 Uhr das Unternehmen in der Parkstraße einen Container aus Genua zugestellt. Die Box war verschlossen und ordnungsgemäß verplombt. Als einer der Arbeiter die Tür öffnete, war die Überraschung groß.

Vier Männer kamen ihm plötzlich entgegen gesprungen, rannten über das Firmengelände, überstiegen einen Zaun und flüchteten. Mehrere Streifen der Polizei fuhren daraufhin zur Spedition und machten sich auf die Suche. Zwei der Flüchtigen konnten laut Polizei in Stettenhofen gesichtet werden. Die anderen beiden wurden am Bahnhof Gablingen aufgegriffen.

Eine Person wurde mit Haftbefehl gesucht

Beim Antreffen der Männer riefen alle "Asyl". Zur weiteren Abklärung wurden die Männer auf die Dienststelle der Polizei in Gersthofen mitgenommen. Nach der Befragung und Überprüfung wurden drei Männer ins Ankerzentrum nach Augsburg gebracht. Eine Person hielt sich bereits vor Jahren in Deutschland auf. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl, der sofort vollzogen wurde. (thia)

