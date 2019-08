vor 7 Min.

Flugreisen: Beim Urlaub hört das grüne Gewissen auf

Hochbetrieb herrscht in der Ferienzeit auf den Flughäfen wie zum Beispiel in München. Dabei erfreuen sich unter anderem Fernreisen großer Beliebtheit. Die Debatten um den Klimaschutz haben in Reisebüros in der Region bislang noch keine Veränderungen bei den Buchungen der Kunden zur Folge.

Trotz der Debatten rund um den Klimaschutz wollen die Menschen im Augsburger Land auf Komfort im Urlaub nicht verzichten. Billigfluglinien sind gefragt.

Von Brigitte Mellert

Das grüne Gewissen der Kunden ist im Landkreis noch sehr zaghaft ausgeprägt: Noch immer steigt die Nachfrage nach Billigfluglinien und Fernreisen. Zwar werden nachhaltige Urlaubsangebote immer beliebter, jedoch ist jeder gute Vorsatz vergessen, sobald herkömmliche Angebote mit niedrigen Preisen locken. Das hat eine Umfrage in mehreren Reisebüros aus dem Augsburger Land ergeben.

Die Aussagen überraschen nicht. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des ARD Deutschlandtrends zeigt, dass zwar jeder Vierte weniger fliegen will – aber auch, dass zwei Drittel der Befragten an ihrem Flugverhalten nichts ändern werden. Das betrifft Vielflieger, die häufiger als zweimal jährlich fliegen sowie auch Wenigflieger, die ein- bis zweimal jährlich ins Flugzeug steigen.

Viele Kunden lassen sich von Billigflügen locken

Im Reisebüro Reisewelt24 in Meitingen beobachtet Inhaber Andreas Stetter bei seinen Kunden diese gewisse Doppelmoral. „Das Interesse an nachhaltigen Anbietern ist gewachsen“, sagt er. Diese Anbieter unterstützen weltweit lokale Unternehmen, arbeiteten nicht mit großen Hotelketten zusammen und unterstützten das Aufforsten der Regenwälder. Allerdings ließen sich noch immer viele Kunden von Billigflügen locken. Stetter sagt: „Die Nachfrage der Billigfluglinien und der Fernflüge steigt seit Jahren an.“ Auch die Zahl der Urlauber, die mit dem Auto in die Ferne fahren, sei nicht gesunken. „Wo ist das soziale Gewissen?“, fragt sich der Inhaber angesichts der Entwicklung. Ihm gehe es nicht nur um die Umwelt, sondern auch um faire Arbeitsbedingungen, die er bei Billigairlines nicht sieht.

Im Reisebüro Stiller in Stadtbergen kann Inhaberin Eva-Maria Schneider bei ihren Kunden ebenfalls keine Auswirkungen der Klimadebatte erkennen. „Flug- und Fernreisen sind bei unseren Kunden noch immer beliebt“, sagt Schneider. Querbeet bietet das Reisebüro Urlaube an – darunter auch nachhaltige Angebote.

Diese würden jedoch von ihren Kunden nicht häufiger gebucht als zuvor, fasst die Inhaberin zusammen. Weiterhin beliebt sind Rundreisen und Kreuzfahrten. Sie weiß auch, woran das liegt: Der Komfort steht im Vordergrund. Schneider sieht das grüne Gewissen vieler Touristen kritisch: „Es wird viel gesprochen, aber in der Praxis wird kaum etwas umgesetzt.“ Irgendwie kann sie ihre Kunden auch verstehen und betont: „Das Maß ist sinnvoll.“ Für Billigairlines und Inlandsflüge hat Eva-Maria Schneider aber kein Verständnis, diese biete sie nur ungern an.

In Neusäß zeichnet sich in dem kleinen Reisebüro von Büroleiter Kilian Norkus ein ähnliches Bild ab. „Bei uns gab es keine Auswirkungen“, sagt er, „aber die Debatte geht ja auch erst seit kurzem“, gibt er zu Bedenken. Er vermutet, dass es noch dauern könne, bis die Menschen tatsächlich ihre Urlaubsgewohnheiten ändern.

Nachfrage nach Flugreisen und Kreuzfahrten ist ungebrochen hoch

Das Reisebüro Helmut Ziegelmeier in Fischach ist nach Auskunft von Leiterin Claudia Ziegelmeier nach wie vor „gnaglt voll“. Auch sie kann bei ihren Kunden kein Umdenken erkennen, die Nachfrage nach Flugreisen und Kreuzfahrten ist ungebrochen hoch. Allerdings meint sie ab und an bei den Urlaubernder ein schlechtes Gewissen erkennen zu können. Trotzdem überwiege am Ende die Sehnsucht nach Erholung. Zwar bietet das Büro auch Reisen an, die soziale Projekte fördern, das Interesse daran sein bei den Kunden jedoch nicht da. „Die Angebote werden leider ignoriert“, sagt Ziegelmeier. Deswegen wird das Unternehmen seine Angebotsauswahl nicht verändern. Der Kundenwunsch steht im Vordergrund.

Ein Anbieter, der von der Klimadebatte profitieren könnte, ist das Reisebüro Miehle in Dinkelscherben. Inhaber Karl-Heinz Miehle bietet vorrangig Busreisen an, beispielsweise auch nach England – eine Reiseroute, für die auch gerne mal das Flugzeug genutzt wird. Allerdings kann Miehle bei seinen Kunden „keine Veränderung bemerken“, wie er sagt. „Aber vielleicht kommt das noch.“

