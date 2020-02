05.02.2020

Fluhr-Displays gewinnt hohe Auszeichnung

Branchenpreis für Produkt für Jochen Schweizer

Eine erfolgreiche siebte Runde für die Display-Hersteller Fluhr Displays aus Fischach: Das Unternehmen gewann auch im Jahr 2020 den renommierten Branchenpreis „Display Superstar Award“ in Gold, der während der internationalen Fachmesse für visuelle Kommunikation Viscom in Düsseldorf verliehen wurde. Das Rennen machte ein selbst konzipiertes POS-Display im aufmerksamkeitsstarken Rennwagendesign.

Auftraggeber war in diesem Fall die Jochen Schweizer Mydays Group. Sie wollten ein hochwertiges Metall-Display zur Vermarkung von Geschenkkarten für High-End- Renn- und -Flugsimulatoren. Die Entwickler waren sich schnell einig: Ein echter Blickfang sollte es werden. Einer, der Schnelligkeit, Dynamik und Adrenalin verkörpert. Das sah am Ende auch die Jury so.

Und auch zum Thema Nachhaltigkeit weiß der Unternehmer Gottfried M. Fluhr etwas zu sagen: „Daran kommen produzierende Unternehmen derzeit kaum vorbei. Für uns ist dies kein neuer Aspekt, denn besonders langlebige Displays aus Stahl, deren Rohstoff bestens recycelbar ist, haben in meinen Augen in Sachen Nachhaltigkeit eindeutig die Nase vorn.“ (AL)

