Förderung: SGL in Meitingen bekommt eine Million Euro pro Arbeitsplatz

Bei SGL Carbon in Meitingen laufen derzeit Warnstreiks. 160 Stellen sollen am Standort abgebaut werden. Unterdessen erhält das Unternehmen Förderungen von Bund und Freistaat.

Plus SGL ist im Umbruch - da sind die Nachrichten über die Millionenförderung willkommen. Ausgerechnet am Tag des Warnstreiks überbrachte Hubert Aiwanger die Neuigkeit in Meitingen.

Von Christoph Frey

Stunden, bevor die Staatssekretärin aus Berlin und der Minister aus München nach Meitingen kamen, gingen die Beschäftigten auf die Straße. Warnstreik in der Metallindustrie und auch bei SGL kämpfen die Beschäftigten für mehr Geld und sichere Arbeitsplätze. Ein Plakat der Streikenden nimmt Bezug auf das, wofür Meitingens größter Arbeitgeber bekannt ist: "Wir sind wie Carbon". Möglicherweise muss in einigen Jahren ein Plakat für ein neues Produkt hinzukommen, das dem Steuerzahler jetzt schon eine Menge Geld wert ist. Genau genommen eine Million Euro pro Arbeitsplatz.

SGL in Meitingen erhält bis 2029 fast 43 Millionen Euro Förderung

Bundesregierung und Freistaat Bayern fördern ein Batterie-Projekt des bayerischen Spezialisten für Graphit und Faserverbundwerkstoffe, SGL Carbon in Meitingen, bis 2029 mit fast 43 Millionen Euro. Dieser Betrag beinhaltet eine gemeinsame Förderung von 24,86 Millionen Euro für Projekte am SGL-Standort in Meitingen. Die Bundesregierung fördert mit weiteren 18 Millionen Euro eine enge Zusammenarbeit der SGL Carbon-Standorte in Meitingen und Polen zur weiteren Entwicklung der Batteriematerialien.

Zu einem Warnstreik kam es bei SGL Carbon in Meitingen. Bild: Marcus Merk

Für die SGL war das schon die zweite gute Nachricht in dieser Woche. Anfang dieser Woche war das Unternehmen mit weltweit mehr als 5000 Beschäftigten, dessen größter Standort in Meitingen ist, in den S-Dax aufgenommen worden. "So etwas tut natürlich gut", sagt Markus Stettberger mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen. Stettberger ist Betriebsratsvorsitzender bei der SGL in Meitingen und war in den vergangenen Monaten vor allem mit schlechten Nachrichten konfrontiert.

Zuerst erwischte es Showa Denko. Die Nippelproduktion für die Stahlerzeugung, einst Herzstück von SGL in Meitingen, war schon vor einigen Jahren an die Japaner verkauft worden. Die zogen vergangenes Jahr einen radikalen Schlussstrich. Die Produktion wurde eingestellt, derzeit läuft der Auszug. Zurück bleiben in Meitingen leere Hallen und Kosten für den Standort. "Das macht uns Sorgen", sagt Stettberger, der aber in einem weiteren Punkt zuversichtlich ist.

SGL will in Meitingen Stellen abbauen

Denn auch die SGL selbst baut in Meitingen knapp 160 Stellen ab. Allerdings soll das sozialverträglich über ein Freiwilligenprogramm ablaufen und Stettberger ist guten Mutes, "dass wir das schaffen." Die Frist dafür läuft bis Ende März. Die Belegschaft setze zwar große Hoffnungen in die Batterie- und Brennstoffzellenprojekte in Meitingen, doch angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen, zu denen auch die Pandemie beitrage, sei die Stimmung gespalten, so der Betriebsratsvorsitzende gegenüber unserer Redaktion.

Bei der offiziellen Übergabe des Förderbescheids, bei der am Mittwochnachmittag Politiker und Manager unter sich waren, war davon allerdings wenig zu spüren. Wirtschaftsminister Aiwanger sagte: "Gerade für das Autoland Bayern ist der Aufbau einer eigenen Batteriefertigung enorm wichtig. Denn die Elektromobilität gewinnt zunehmend an Bedeutung. Wir müssen die hierfür benötigten Batteriezellen möglichst in Bayern produzieren." Meitingen sei hierfür ein hervorragender Standort.

Gefördert wird SGL Carbon im Rahmen einer Fördermaßnahme des Bundes als "Important Project of Common European Interest" (IPCEI). Bund und Länder investieren insgesamt drei Milliarden Euro in den Aufbau der Batteriefertigung in Deutschland. Bayern übernimmt für die Projekte im Freistaat eine Kofinanzierung in Höhe von 30 Prozent der jeweiligen Fördersummen. Neben SGL Carbon werden im Freistaat auch Projekte bei BMW, Varta in Nördlingen und Alumina Systems in Redwitz gefördert.

In Meitingen will SGL die Batterieherstellung vorantreiben

In Meitingen, wo das Unternehmen ein Batterielabor betreibt, geht es um neue Herstellungs- und Veredlungsprozesse für aktuelle und künftige Anodenmaterialien, das sei wichtig "um in Zukunft wettbewerbsfähige, leistungsstarke und besonders umweltschonende Batterien herzustellen", so die Parlamentarische Staatssekretärin Elisabeth Winkelmeier-Becker. Deutschland und Europa wollten hier an der Weltspitze spielen.

Konkret vor Ort ist ein paar Nummern kleiner. Mit den 25 Millionen Euro für Meitingen werden 25 Arbeitsplätze geschaffen beziehungsweise gesichert. Derzeit arbeiten am SGL-Standort in Meitingen, zu dem auch das Schwester-Unternehmen Brembo gehört, an die 15.000 Menschen. Allein das Aus für Showa Denko, das vor etwas mehr als einem Jahr verkündet wurde, kostete an die 140 Jobs.

