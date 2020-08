vor 22 Min.

Förderverein unterstützt Meitinger Mittelschule

Vorstand neu gewählt. Neue Roboter kommen bald zum Einsatz

Die Mitglieder des Fördervereins der Mittelschule Meitingen haben bei ihrer Jahresversammlung das vergangene Jahr Revue passieren lassen und eine neue Führungsspitze gewählt.

Dem neu gewählten gleichberechtigten Vorstand gehören Lilijana Kreier, Daniela Wogawa-Treise, Kerstin Böldt, Angela Gerstmeir, Martina Stuhler, Horst Stenger und Bernhard Berchtenbreiter an. Neu im Gremium ist Martina Stuhler. Christine Raab und Rektor Peter Reithmeir fungieren weiterhin als Kassenprüfer. Der Förderverein hat derzeit 101 Mitglieder (einschließlich der Familien).

Für den Informatikunterricht der fünften Klassen wurden zehn Roboter angeschafft, die „allerdings wegen der besonderen Umstände in diesem Jahr erst im neuen Schuljahr zum Einsatz kommen werden“, so Rektor Peter Reithmeir. Ebenso unterstützte der Verein einen Erste-Hilfe-Kurs der Schulsanitäter an der Mittelschule und eine Theateraufführung von Eukitea aus Diedorf. Der Schulleiter dankte für die zahlreiche Unterstützung des Fördervereins.

Sehr erfolgreich organisiert der Förderverein seit vielen Jahren den Berufsinformationstag (BIT) an der Mittelschule Meitingen. Geplant ist der BIT in diesem Jahr für Montag, 16. November, wenn nötig mit den Auflagen der Coronabedingungen. Hierzu erarbeiten der Schulleiter und seine Kollegen ein Sicherheitskonzept.

Meitingens Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Michael Higl erinnerte in seinem Grußwort an die Gründung des Fördervereins der Mittelschule Meitingen im Jahre 2007. (rogu)

