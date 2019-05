Foodtruck: Quietschgrün und mit Großer Klappe zum Erfolg

Plus Maximilian Eller setzt zu Beginn seiner Foodtruck-Karriere auf die g’rupfte Sau. Heute hat der 26-Jährige aus Waltershofen sein Angebot erweitert.

Quietschgrün sind die Trucks, von denen die große Klappe mit Kochmütze grinst. Sie sind das Markenzeichen von Maximilian Eller aus dem Meitinger Ortsteil Waltershofen. Eller ist Chef von Jim’s Großer Klappe. Gestartet hat der einstige BWL-Student sein Unternehmen noch während seines Studiums. 2016 startete er mit einem Anhänger. Mittlerweile blickt Eller auf einen kleinen Fuhrpark und erklärt, dass sich auch strategisch einiges geändert hat.

Noch im ersten Jahr orderte Eller einen weiteren Foodtruck. Heute ergänzen das „Spätzle-Mäxxle“, das Spätzle-Mobil mit vier verschiedenen Spätzle-Köstlichkeiten, und eine Getränkebar in einem alten Feuerwehrfahrzeug das Gespann. Dabei wird Eller seiner ersten Produkt-Leidenschaft, der g’rupften Sau, keineswegs untreu. Pulled Pork ist nach wie vor das Hauptprodukt der Klappe.

Der Veggie-Teller, Jimmys Jurry oder Kässpatzen

Allerdings hat Eller das Angebot deutlich erweitert: Der Veggie-Teller, Jimmys Jurry, Kässpatzen, 1000 + 1 Bulgur, der Falsche Vegetarier und Jimmy con carne ergänzen das kulinarische Angebot in den Foodtrucks. Und auch wenn das Angebot vielseitiger geworden ist, so bleibt es doch bei ausnahmslos regionalen Produkten: Das Fleisch kommt aus Gablingen, Burgerbrötchen und Käse kauft Eller in Nordendorf, und in Inchenhofen (Landkreis Aichach-Friedberg) werden die Süßkartoffel angebaut, die dann über den Tresen der Großen Klappe gehen.

Aus seinem eigenen Kochtopf stammt hingegen die Original-Soße der Klappe. „Zumindest wird sie nach unserem Originalrezept in der Münchner Suppenküche gefertigt“, ergänzt der 26-Jährige lachend und erklärt, dass die Soße so gut ankommt, dass sie nun auch fernab vom Foodtruck verkauft wird, beispielsweise im Einzelhandel. Doch der Verkauf der Original-Soße der Klappe ist nicht der Hauptfokus seiner unternehmerischen Strategie. Vielmehr hat der Unternehmer den Eventbereich für sich entdeckt und verzeichnet auch hier einen gewaltigen Aufwärtstrend: Im ersten Jahr waren es zehn bis 15 Events, im Jahr 2017 wurde der Foodtruck für 30 bis 40 Events gebucht, und im vergangenen Jahr lag die Zahl der Events zwischen 80 und 90.

Auch auf Firmenevents gefragt

Die Größenordnungen der Veranstaltungen sind dabei sehr unterschiedlich: Privatfeiern liegen häufig bei 50 bis 60 Gästen, doch auch große Firmenevents mit 4000 Leuten organisiert der ehemalige BWL-Student mittlerweile. Und er erklärt: „An dieser Stelle möchten wir gerne weiterwachsen.“ Die Organisation von Events liegt dem 26-Jährigen. Um die Bewirtung von mehreren Tausend Gästen stemmen zu können, bietet nicht nur Eller selbst Essen an. Er stellt aus einem Pool von 15 bis 20 Foodtruck-Betreibern das Essensangebot zusammen, sorgt für Musik, Getränke und alles, was zur Eventorganisation noch dazugehört. Der Event-Bereich hat für den Unternehmer gleich zwei Vorteile: Das Streetfood-Geschäft ist ein saisonales, das zwischen April und Juli boomt, in den Wintermonaten aber weniger stark ist. Diese saisonalen Schwankungen kann Eller mit der Event-Organisation gut mit Weihnachts- oder Firmenfeiern ausgleichen. Zudem ist die Kalkulation der erforderlichen Essensmengen für ein Event deutlich einfacher als beispielsweise bei einem Markt oder einem Street-Food-Festival. Und das wiederum ist nachhaltiger.

Produkte aus der Region kommen an

Damit der Foodtruck jeden Montag in der Via Claudia in Meitingen, regelmäßig auf Streetfood-Festivals und auch bei Caterings und Events seine Klappe öffnen kann, setzt Eller auf eine Vollzeitkraft, Mona Göppel, Teilzeitkräfte und fünf bis acht Aushilfen. Mona Göppel ergänzt das Unternehmergen des Chefs um die „weibliche Seite“, wie beide lachend betonen. Mit Vorerfahrung aus der Gastronomie hat sie sich zunächst der Optik der Gerichte angenommen. Bei den Kunden kommt das sehr gut an, und so treibt es auch Stammkunden wie Stefan Hawlik regelmäßig zur Klappe. Warum? „Weil’s gut schmeckt, es Produkte aus der Region sind und die Sauce echt super zum Grillen schmeckt“, schwärmt Hawlik, bevor er genüsslich in seine g’rupfte Sau beißt.