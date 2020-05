vor 57 Min.

Forensik-Patient nach Zeugenhinweis gefasst

Gewalttäter kam nicht zurück

Ein in der Forensik des Bezirkskrankenhauses Günzburg untergebrachter Mann war nach einem genehmigten Ausgang am Dienstag nicht in die psychiatrische Einrichtung zurückgekehrt. Nach einer öffentlichen Fahndung wurde er am Donnerstag in Kaufbeuren festgenommen.

Die Polizei hatte am Dienstagabend die Fahndung veranlasst. Ihren Angaben zufolge verließ der Mann das Gelände des BKH gegen 8 Uhr und hätte am Nachmittag zurück sein müssen. Seine Spur verlor sich jedoch am Morgen des 19. Mai am Günzburger Bahnhof.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 57-Jährigen, der aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses im Bezirkskrankenhaus Günzburg untergebracht ist. Er trat unter anderem wegen schwerer Gewaltdelikte und Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung. Als mögliche Aufenthaltsorte des 57-Jährigen hatte die Polizei das Allgäu im Bereich Lindenberg sowie Berlin genannt, möglicherweise habe er aber auch einen Bezugspunkt zu Langweid.

Nach einem Zeugenhinweis konnte der Gesuchte am Donnerstag gegen 9.50 Uhr am Bahnhof Kaufbeuren durch eine Streife angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Er wird nun wieder ins Bezirkskrankenhaus nach Günzburg gebracht. (gz)

Themen folgen