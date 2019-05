vor 20 Min.

Fotobilder erschließen eine Welt

Friederike Klotz abstrahiert ihre Motive – mit verblüffendem Effekt. Sie sind im Rathaus Stadtbergen zu sehen

Von Sybille Schiller

Eine detaillierte Vorstellung der Künstlerin Friederike Klotz wäre an dieser Stelle vermessen, denn die Bildkunst der studierten Kunsterzieherin und Germanistin ist für die Betrachter stets ein Erlebnis. Davon überzeugen kann man sich derzeit im Rathaus Stadtbergen, dort ist eine Sehfreude unter der Überschrift „Foto-Bilder und Video abstrahiert, inszeniert, experimentiert und dokumentiert“ geboten.

2002 stellte sich Friederike Klotz an diesem Ort erstmals vor, damals noch als Malerin, deren Bilder ihre kreative Auseinandersetzung mit einem Buch von Paul Auster sichtbar machten. In den zurückliegenden 17 Jahren hat die Künstlerin eine „neue Liebe“ zur digitalen, am Bildschirm bearbeiteten Fotografie und zu künstlerisch verfremdeten Videos gefunden. Die Leinwand von gestern ist heute der PC-Bildschirm, der Pinsel ist die PC-Maus, der Bildträger nicht nur der virtuelle Raum, sondern auch das haptisch begreifbare Papier.

Die mit der Kamera auserkorenen Objekte werden durch bewusste Abstraktionen und Inszenierungen neu sichtbar und wecken bei Betrachtern Vorstellungen, die mit den von Friederike Klotz nicht unbedingt deckungsgleich sein müssen. Zu den Orten, die auf der Suche nach Motiven spannend bleiben, gehört die Deuringer Heide, einst Übungsgelände der dort stationierten amerikanischen Soldaten. An ihre Präsenz erinnern weggeworfene alte Tanks, Reifen oder achtlos liegen gelassene Werkzeuge. Obwohl inzwischen viel Zeit vergangen ist, sind die Fundstücke noch immer nicht vollständig verrottet, weshalb die im Rathaus gezeigten Fotos nachdenklich stimmen.

Grafisch auffällig und dazu den Spieltrieb aktivierend sind jene grau-weißen Schachbrett-Blätter, auf denen sich die Figuren noch in Gedanken verschieben lassen. Zum Beispiel auf dem Feld mit der titelgebenden Behauptung „Das Spiel ist noch nicht zu Ende“. Noch steht der König senkrecht, allerdings nähert sich die gegnerische Dame als papierene Skatkarte Pique-Dame unter einer flach liegenden Kreuz-Acht. Ästhetik und Witz bestimmen die Bildsprache, vor allem, weil statt der Bauern gezeichnete Ameisen mit gläsernen Körpern über das Brett huschen. Friederike Klotz hat ihnen das Feld überlassen. Gänzlich ohne Figuren kommt das dunkelrot gefärbte „Blatt(Spiel)“ aus, auf dem die Pique Acht dominiert, während auf die Schachbrettseite daneben Herbstblätter fallen.

Und dann sind da noch jene „Bildmomente – Wasser – Licht“, feine über die Abzüge flirrende Linien und lichte Augenblicke, denn Wasser kann so durchsichtig sein wie Glas und so reflektierend wie ein Spiegel. In diesem Wechselspiel entstehen stets Neues, was im Video, begleitet von der Musik Camille Saint-Saëns schnell weiterwandert, doch im bewusst angehaltenen Moment auf C-Prints zu jenen Grafiken wird, die einzeln oder nebeneinandergereiht eine reizvolle Wandgestaltung sind.

bis 5. Juli geöffnet jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 8.30 bis 12 Uhr, Mittwoch zusätzlich von 14 bis 17 Uhr.

Themen Folgen