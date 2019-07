vor 22 Min.

Fotofreunde stellen mit Franzosen aus

Schau mit Werken aus zwei Ländern im Rathausfoyer

Zum Stadtfest haben die Fotofreunde Neusäß wieder eine Fotoausstellung organisiert. Zum dritten Mal in Folge stellen sie zusammen mit der Partnergruppe Photo-Image Vichy Brugheas aus, denen auch viele Fotografen aus der Partnerstadt Cusset angehören.

Bürgermeister Richard Greiner begrüßte die Gäste in fließendem Französisch. Ulrich Weber als Vorsitzender der Fotofreunde berichtete über die Schwierigkeiten, die auf Fotografen warten, wenn sie versuchen, Musik optisch in Szene zu setzen. Anschließend konnten die deutschen und französischen Besucher sehen, was die Fotografen zum Thema Musik zu zeigen hatten. Die Ausstellung ist bis 14. Juli während der Rathausöffnungszeiten und während der Stadtfestzeiten zu sehen. Am Samstag, 13. Juli, bieten die Fotofreunde eine besondere Aktion: Von 17 bis 19.30 Uhr werden im Foyer des Rathauses gegen eine Spende Porträts von Einzelpersonen, Gruppen oder Familien angefertigt. Das Foto kann man gleich auf CD gebrannt mitnehmen. (AL)

