vor 6 Min.

Fotografien aus dem Barock

Salomon Kleiner konnte zeichnen, wie Umgebung wirklich war. Er lebte in Österreich

Von Jürgen Dillmann

Wenn in Österreich ein Deutscher (vulgo „Marmeladinger“) als der „wohl bedeutendste Architekturzeichner des süddeutsch-österreichischen Barocks“ bezeichnet wird, dann will das schon was heißen, sagt jedenfalls objektiv etwas über die Bedeutung eines Künstlers aus. In der Datenbank des Landes Niederösterreich kommt einem Augsburger diese positive Bewertung zugute: Salomon Kleiner.

Geboren wurde dieser am 4. März 1700. Sein Vater war ein aus Lindau stammender Notar, seine Mutter starb kurz nach seiner Geburt. Als Salomon erst 15 war, so vermutet man, begann er schon eine Ausbildung als Kupferstecher beim Augsburger Meister Johann August Corvinus. Gleichzeitig lernte er das Vedutenzeichnen.

Darunter versteht man das wirklichkeitsgetreue Darstellen von Landschaften, Stadtbildern oder Gebäuden, was zu dieser Zeit das noch nicht mögliche Fotografieren ersetzte.

Der Augsburger Kunsthändler Johann Andreas Pfeffel, seines Zeichens ebenfalls gelernter Kupferstecher, beauftragte Kleiner 1720, in Wien Veduten der Stadt zu zeichnen. Die Ergebnisse veröffentlichte der Kunsthändler und Verleger in Augsburg zwischen 1724 und 1734 als Wiener Veduten.

Der Bamberger Fürstbischof, Kurfürst und Erzbischof von Mainz, Lothar Franz von Schönborn, war von den Fähigkeiten des Kleiner derart überzeugt, dass er ihn 1723 mit dem wirklichkeitsnahen Zeichnen seiner Schlösser Pommersfelden in Franken sowie bei Mainz Favorite und Schönborner Hof beauftragte. Als Anerkennung für die gelungenen Arbeiten erhielt Salomon Kleiner den Ehrentitel „Chur-Mainzischer Ingenieur“.

Im Jahr 1727 kehrte er nach Wien zurück und fertigte weitere Veduten der Stadt an. Zu seinen wohl wichtigsten Werken zählen die 1744 entstandenen 15 Kupferstiche des österreichischen Benediktinerklosters Stift Göttweig in der Wachau.

Die Veduten und Stiche Kleiners haben ihre Bedeutung bis heute bewahrt, dienen sie doch als Zeugnisse der ursprünglichen Gestaltung von Fassaden und auch Einrichtungen. Und insofern gilt Kleiners Gesamtwerk als Lehrbuch und Anschauungswerk der gesamten süddeutschen und österreichischen Barockarchitektur.

Am 25. März 1762 starb Salomon Kleiner in der Wiener Josefstadt.

Mit dieser Folge endet unsere Reihe über Köpfe unserer Heimat.

Themen Folgen