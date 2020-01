09.01.2020

Fotografische Schätze begeistern

Die Teilnehmer der Fotoausstellung in Nordendorf mit der Siegerin Sandra Biegler und ihrem Werk „Pusteblume mit Wasserperlen“ (Mitte), links daneben der Zweitplatzierte Dieter Herber mit „Störche auf dem Westendorfer Kirchturm“ und Organisator Rainer Hurler (rechts), der Platz drei „Liebesspiel bei den Staren“ von Dieter Herber zeigt.

Fotofreunde Nordendorf zeigen sich ausgesprochen vielseitig bei ihren Motiven

Von Rosmarie Gumpp

„Exakt 615 Besucher zeigten Interesse an unserer diesjährigen Ausstellung“, erzählt Organisator Rainer Hurler stolz. Seit 29 Jahren organisiert er die Fotoausstellung der Fotofreunde Nordendorf und Umgebung. 13 Fotografen zeigten auf 98 Bildern die „Schätze“, die ihnen vor die Linse kamen.

So gab es auch in diesem Jahr zauberhafte Tieraufnahmen, herrliche Blumenarrangements, Porträts, traumhafte, ja teilweise mystische Landschaftsbilder, aber auch neuere Fototechniken zu bestaunen. Seit dem Jahre 2014 findet die Ausstellung im Nordendorfer Bürgersaal im Mehrgenerationenhaus statt.

Die zahlreichen Besucher schlüpften in die Rolle von Juroren und bewerteten ihre Favoriten. Sandra Bieglers „Pusteblume mit Wasserperlen“ wurde zum diesjährigen Siegerfoto gekürt. „Ich freue mich sehr darüber“, so die strahlende Gewinnerin aus Meitingen, die sichtbar stolz auf ihr filigran wirkendes Bild schaut. Die Plätze zwei und drei, „Störche auf dem Westendorfer Kirchturm“ und „Liebesspiel bei den Staren“, gingen an Dieter Herber aus Nordendorf, der noch mit weiteren vier Bildern unter den ersten Zehnplatzierten rangiert.

Begeistert von der Vielfalt der ausgestellten Motive, der individuellen Präsentation, der Qualität und dem Ambiente des Bürgersaales zeigten sich die Hobbyfotografen aus Donauwörth, Dillingen, Rain am Lech, Wertingen und Oettingen. In diesem Jahr war es an drei Tagen möglich, die Ausstellung der Fotofreunde Nordendorf und Umgebung zu besuchen.

Die sieben Frauen und sechs Männer, die sich 2020 an der Fotoausstellung beteiligten, dürfen stolz auf ihre Werke sein, denn gerade die Vielfältigkeit der gezeigten Fotografien verleiht der Präsentation ihr ganz besonderes Flair und begeistert alljährlich immer wieder aufs Neue. An der Ausstellung beteiligten sich Sandra Biegler (Meitingen), Anita Dieminger (Ellgau), Günter Gallenberger (Meitingen), Falko Heine (Augsburg), Dieter Herber (Nordendorf), Dieter Mittring (Baldingen/Nördlingen), Karin Mordstein (Ehingen), Maritta Neugebauer (Erlingen), Alexander Schlund (Nordendorf), Josef Steiner (Meitingen), Isabell Walter (Augsburg), Angelika Winter (Gottmannshofen) und Reneé Zwach (Allmannshofen).

„Wir freuen uns sehr, dass die Besucherinnen und Besucher über die Ausstellung viel lobende Worte hinterließen“, so Rainer Hurler, der sich mit seinem Team freut, im nächsten Jahr die 30. Fotoausstellung zu organisieren.

