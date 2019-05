15.05.2019

Fotostammtisch zeigt sich kreativ

Im Gablinger GeNuss-Café stellen mehrere Mitglieder ihre Arbeiten aus

Die Mitglieder des Lützelburger Fotostammtisches sind immer auf der Suche nach neuen außergewöhnlichen Motiven. Immer wieder zeigen sie die Ergebnisse ihrer Arbeit auch. „Kreativ- und Makrofotografie“ heißt die neue Ausstellung der Hobbyfotografen des Lützelburger Fotostammtisches im GeNuss-Café.

Darin sind spektakuläre Natur- und Kunstfotos zu sehen. Einige wirken auf die Betrachter wie Gemälde, andere zeigen erstaunliche Nahaufnahmen. Die Hobbyfotografen erläuterten ihre Gedanken und Vorgehensweisen zum Entstehen der Bilder. Bert Horwath zu der Frage, was ein gutes Bild ist: „Es gibt hierzu viele Definitionen in Fachbüchern und Zeitschriften. Letztlich ist ein Bild dann gut, wenn es dem Fotografen gefällt und er Freude daran hat. Entscheidend ist auch nicht die technische Ausstattung, sondern der richtige Blick für ein Motiv.“

Die Gäste diskutierten eifrig mit den Fotografen über die ausgestellten Bilder. Für die stimmungsvolle musikalische Untermalung der Vernissage sorgte mit volkstümlichen Weisen ein Quartett, das in dieser Zusammensetzung erstmals gespielt hat. Die Fotos können in den nächsten Wochen zu den Öffnungszeiten im Lützelburger GeNuss-Café betrachtet werden. Bereits seit sieben Jahren treffen sich die Hobbyfotografen einmal im Monat zu einem Erfahrungs- und Wissensaustausch. „Wir knipsen nicht, sondern fotografieren“ ist das Motto des Stammtisches. Jeder, der Freude am Fotografieren hat, kann gerne an diesen regelmäßigen Treffen teilnehmen. Gerne können Fotos auch zur fachlichen Bewertung mitgebracht werden. (AL)

