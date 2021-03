19:30 Uhr

Franz Kastner erweckt in Wollishausen alte Motoren zu neuem Leben

Plus Franz Kastner sammelt seit vier Jahrzehnten alte Stationärmotoren. Ihn fasziniert neben der Technik vor allem die Geschichte, die hinter den Maschinen steckt.

Von Marcus Angele

Stationärmotor? "Was ist das", werden sich vielleicht viele fragen, die dieses Wort zum ersten Mal hören. Einer der das genau weiß und daraus sogar eine richtige Sammelleidenschaft entwickelt hat, ist Franz Kastner aus Wollishausen. Es ist aber nicht nur die Sammlung, die ihn hier begeistert, sondern die oft spannenden Geschichten rund um den Motor und natürlich auch der Erfolg, wenn er zum Beispiel einen über 100 Jahre alten und kaputten Antrieb wieder lauffähig gemacht hat. Das kann sich aber dann schon mal über Monate oder sogar Jahre hinziehen. Oft findet er die Motoren oder Ersatzteile per Zufall.

Wenn sich nach langer Reparatur das Schwungrad endlich in Bewegung setzt und der Auspuff qualmt - dann horcht Franz Kastner der Viertaktmusik zu. Bild: Repro Marcus Angele

Ein Stationär- oder Standmotor ist ein fest stehender Motor, der mit Benzin oder Diesel angetrieben wird. Von 1890 bis zirka 1950 wurden sie als Antrieb für Arbeitsmaschinen in der Land- und Bauwirtschaft, in kleinen Werkstätten, Brauereien, Mühlen oder Sägewerken genutzt. Elektrischer Strom stand zu dieser Zeit vor allem in ländlichen Gebieten noch nicht überall zur Verfügung. Dampfmaschinen waren zu groß, zu teuer und brauchten ausgebildetes Personal für die Bedienung und Wartung. Die Stationärmotoren hatten dagegen zwar keine so hohe Leistung, aber sie waren wirtschaftlich, zuverlässig und fast überall einsetzbar.

Vor 40 Jahren fand Franz Kastner in Anhausen zu seinem Hobby

In einer früheren Mühle in Anhausen fand vor etwa 40 Jahren Franz Kastner zu seinem Hobby. Unter einem Bretterverschlag voller Laub stand ein alter, verwitterter Verdampfermotor, der früher ein kleines Sägegatter angetrieben hat. „Nach kurzer Verhandlung hat mir die damalige Besitzerin den Motor samt einigen Ersatzteilen geschenkt", erinnert er sich. Es habe ihn einfach interessiert, ob er den Motor wieder zum Laufen bringt. "Es hat auch etwas gedauert, aber nach unzähligen Stunden und einige Monate später lief das Ding dann tatsächlich“. So entwickelte sich dann im Laufe der Zeit seine Sammlung, wobei Kastner gar nicht so genau weiß, wie viele Motoren er wirklich besitzt. So schätzungsweise 50 dürften es durchaus sein. Augenzwinkernd fügt er hinzu: „Meine Frau Gerda darf nicht alles wissen, was ich da manchmal für ein Zeug zusammenkauf“.

Interessant ist auch immer wieder die teils über 100 Jahre alte Geschichte der Maschinen und Menschen, die damit gearbeitet haben. Bild: Repro Marcus Angele

Fasziniert sind seine Frau und er vor allem von den Geschichten und Menschen rund um die Motoren. „Bei einem Kauf erfährt man, wo, wie und wann die Maschine eingesetzt wurde." Es sei hochinteressant, wie die Leute vor 100 oder 120 Jahren gearbeitet hätten. Auch so manche Schicksale seien oft damit verbunden gewesen. "Und mit den Motoren gab es dann etwas Erleichterung", meint Kastner nachdenklich.

Auf den alten Typenschildern sind die Nummer des Kolbens und die PS-Leistung angegeben. Bild: Repro Marcus Angele

Mittlerweile sind mit anderen Sammlern Freundschaften in ganz Deutschland und sogar im europäischen Ausland entstanden. „Wir sind schon auch so etwas wie eine europäische motorenverrückte Familie“, sagt er und lacht.

Das Schwungrad hat einen Durchmesser von 1,65 Meter

Kastner kennt zu jedem Motor die passende Geschichte mit allen Fakten und Hintergründen. „Da könnte er Stunden und Tage erzählen“, meint seine Frau Gerda und ist etwas stolz auf ihren Mann. So findet man in der Halle unter anderem einen alten Deutz E12 von 1905, der in einem Sägewerk in Frankreich stand, einen Kaelble-Motor A20 ebenfalls aus 1905, der in einem Autosteinbrecher seinen Dienst tat oder einen kleinen Deutz MA 308 mit zwei PS. Imposant ist auch der größere Deutz MIH 338 mit 40 PS, rund vier Tonnen Gewicht und einem Schwungrad von 1,65 Meter Durchmesser. Die beiden Motoren hat ein Bekannter zusammen mit einem Lanztraktor von Argentinien nach Deutschland gebracht.

Auch eine Lok wie "Emma" aus Jim Knopf findet man auf dem Kastnerhof. Bild: Repro Marcus Angele

Es ist oft Zufall, wie Franz Kastner an die Motoren kommt. „Einmal hab ich Teile aus einem Kali-Bergwerk bei Hannover aus über 600 Meter Tiefe ergattert“, erinnert er sich. Bei anderen Käufen war Geduld gefragt. Kastner hörte, dass zwei Autosteinbrecher von 1927 in der Schweiz vor einem Bahnhof stehen. Kurzum besuchte er zusammen mit einem Schweizer Freund die Besitzerin. Sie wollte jedoch nicht verkaufen. Doch die Maschinenließen ihn nicht los. Jahre später telefonierte er nochmal mit der Frau. Und siehe da – man kam in Verhandlungen. Der Preis stand dann recht schnell fest, doch der Transport mit Kran und Tieflader war wesentlich nervenaufreibender.

Eine Reparatur kann sich über Jahre hinziehen

Die Motoren repariert er soweit es geht noch immer selbst. Manchmal reicht es sie nur zu reinigen, manchmal muss man nach Ersatzteilen intensiv suchen. Hin und wieder müssen Teile extra nachgegossen oder nachgefertigt werden. Dann dauert die Reparatur schon mal Jahre. Wenn der Motor dann zum ersten Mal wieder läuft und sich die Schwungräder in Gang setzen, ist Kastner glücklich. „Das Gefühl kann ich gar nicht so richtig beschreiben", sagt er. Der Motor laufe langsam in seiner Viertaktmusik und es sei ein so beruhigendes, schönes Gefühl ihn wieder zum Leben erweckt zu haben. Unterstützung bekam er auch von Dietmar Voß, dem Initiator des Deutz Museums in Köln, der ihn immer wieder mit alten Plänen und Beschreibungen versorgte und ihn sogar einmal auf seinem Hof in Wollishausen besuchte.

Willkommen im Reich der Stationärmotoren - Franz Kastner und sein Sohn Franz jun. sind stolz auf ihre Sammlung. Bild: Marcus Angele

Einige Jahre gab es auf seinem Hof auch Stationärmotorentreffen. So waren zum Beispiel im Jahr 2007 rund 260 Besucher in Wollishausen. Dann wurde es etwas ruhiger. Doch Franz und Gerda Kastner bitzelt es schon nach zehn Jahren Pause wieder ein Treffen zu veranstalten. Vielleicht empfängt dann sein Sohn Franz junior die Gäste. Er interessiert sich ebenfalls für die Motoren", sagt Kastner und fügt mit einem Schmunzeln an: "Aber noch mehr für Motoren, wo auch ein Lenkrad und vier Räder dranhängen.“

