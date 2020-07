vor 50 Min.

Franziskusschüler lernen das Programmieren

ScienceLab-Projekt „Lego WeDo“ in Gersthofen erhält Spende von einer Erfurter Stiftung

Der Verein ScienceLab ermöglicht Kindern deutschlandweit die Teilnahme an Projekten im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Mit seinem neuen Projekt „Lego WeDo“ in der Franziskus-Förderschule Gersthofen soll den Kindern mithilfe von Lego-Sets spielerisch die Roboterprogrammierung nahegebracht werden.

Dadurch werden ihre digitalen Fähigkeiten gefördert und ein verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Medien erlernt. Zur Unterstützung der Projektumsetzung erhält der Verein eine Finanzspritze in Höhe von 1000 Euro von der Erfurter Town & Country Stiftung.

Den Kindern soll ein guter Einstieg in die digitale Welt mit ihren mannigfaltigen Herausforderungen ermöglicht werden. Für die fünften und sechsten Klassen sollen jeweils zwei Kurse stattfinden. Jeder Kurs wird von zwei Pädagogen begleitet.

Die Kinder lernen mit den WeDo-Kästen aus dem Lego-Education-Bereich spielerisch den Umgang mit Tablets und den ersten Einstieg in das Programmieren. Die Programmierung erfolgt mit Tablets, die einfach zu bedienen sind, aber trotzdem viele Grundlagen des Programmierens sehr gut vermitteln. Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und hat es sich zunächst zum Ziel gesetzt, unverschuldet in Not geratenen Bauherren und deren Familien zu helfen. Erweitert wurde die Stiftungstätigkeit durch den jährlich verliehenen Stiftungspreis, welcher gemeinnützige Einrichtungen unterstützt, die sich für sozial benachteiligte, kranke oder behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen.

In diesem Rahmen werden bundesweit 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1000 Euro gefördert. Weiter wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5000 Euro prämiert. (AL)

