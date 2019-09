vor 52 Min.

Frau Bürgermeisterin tritt in Adelsried nicht mehr an

Nach zwölf Jahren im Amt ist für die Adelsrieder SPD-Bürgermeisterin Erna Stegherr-Haußmann Schluss. Es gibt mehrere Gründe für Ihre Entscheidung.

Von Philipp Kinne

Die Adelsrieder Bürgermeisterin Erna Stegherr-Haußmann will sich nicht noch einmal zur Wahl stellen. Das bestätigte sie nun auf Nachfrage unserer Zeitung. Nach zwölf Jahren im Amt sei es an der Zeit aufzuhören. Was die amtierende SPD–Bürgermeisterin nach ihrer Zeit als Rathauschefin beruflich machen möchte, hält sie sich noch offen.

Seit 2008 leitet die 58-Jährige die Geschäfte der Holzwinkel-Gemeinde. Zuvor war sie ebenfalls zwölf Jahre als Gemeinderätin aktiv. Weshalb sie sich nun nicht mehr zu Wahl stellen möchte? „Meine Belastungsgrenze ist erreicht“, sagt Stegherr-Haußmann. Das liege auch an zu wenig Personal in der Gemeinde. Die Rathauschefin habe immer mehr Aufgaben der Verwaltung übernehmen müssen. Lange Zeit habe sie die Geschäftsführung vertreten müssen. Das habe stark an ihren Kräften gezehrt. Außerdem nannte sie „familiäre Gründe“, die zu ihrer Entscheidung führten.

SPD schickt keinen neuen Kandidaten ins Rennen

Ob Sie wieder in ihrem alten Beruf als Finanzwirtin arbeiten möchte, sei noch unklar. „Das möchte ich mir noch offen halten“. Auch als Gemeinderätin wolle sie nach ihrer Zeit als Rathauschefin nicht mehr wählen lassen. Einen anderen Kandidaten werde die SPD-Liste in Adelsried nicht ins Rennen um das Amt des Bürgermeisters schicken, sagt Stegherr-Haußmann. Bislang gaben in Adelsried nur die Freien Wähler einen Bürgermeisterkandidaten bekannt. Für sie tritt der 52-Jährige Anton Rittel an. (kinp)

