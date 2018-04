vor 29 Min.

Frau auf Kollisionskurs

Mit 3,4 Promille am Steuer: Eine 45-Jährige beschädigte nachts drei Fahrzeuge in Gersthofen. Ein Mann musste sich mit einem Sprung zur Seite retten.

Die Frau war gegen 21.10 Uhr zunächst ostwärts auf der Berliner Straße in Gersthofen unterwegs. Kurz vor der Einmündung Leipziger Straße kam sie auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Wagen einer 37-jährigen Frau zusammen. Anschließend setzte sie die Fahrt fort: Ein 47-jähriger Mann, der in der Berliner Straße gerade an seinem Auto stand, konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite retten. Sonst wäre er von der Frau umgefahren worden. Während der Mann ohne Verletzungen davonkam, wurde sein Auto seitlich beschädigt.

Nach der Kollision bog die Frau rechts in die Leipziger Straße ein. Dort verursachte sie einen Frontalzusammenstoß mit dem Auto einer 19-Jährigen, die ihr entgegenkam. Die Fahrt war damit beendet. Laut Polizei verursachte die 45-Jährige einen Gesamtschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Wie sich herausstellte, war die 45-Jährige stark alkoholisiert. Der Alkotest ergab einen Wert von etwa 3,4 Promille. (mcz)

