vor 18 Min.

Frau baut auf Jagd nach Stück Papier Unfall

Zwei kuriose Unfälle meldet die Polizei in Gersthofen.

Ein Vorfall aus Gersthofen zeigt die speziellen Herausforderungen des Fahrens mit einem Cabriolet

Kurioser Unfall in der Gersthofer Dieselstraße: Am Dienstag fuhr eine 40-Jährige gegen 6 Uhr mit ihrem Cabrio dort entlang. Dabei wehte es ihr ein Blatt Papier aus ihrem offenen Auto. Sie stoppte, legte den Rückwärtsgang ein und setzte zurück. Dabei schlug sie laut Polizei „aus unerklärlichen Gründen ihr Lenkrad ein und gab Vollgas“. Sie fuhr über den Gehweg und prallte gegen eine Straßenlaterne. Die Folge, ein massiver Heckschaden, die Straßenlaterne aus der Betonverankerung gerissen. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 3500 Euro.

Heuballen stürzt auf Auto

Ungewöhnlich war auch ein Unfall, der sich in Westendorf (Landkreis Augsburg) zugetragen hat. Am Montag befuhr ein 27-jähriger Landwirt gegen 15.45 Uhr mit seinem Traktorgespann die Riedstraße. Dabei geriet er nach Angaben der Polizei mit seinem Gespann über den rechten Bordstein. Durch die Erschütterung hob es einen Heuballen an. Dieser rutschte von der Ladefläche und fiel auf das Auto einer 56-jährigen Frau, die im selben Moment entgegenkam. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. (AZ)





