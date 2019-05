15:40 Uhr

Frau bekommt Antrag mit Maiele und Bengalos am Gartenzaun

Exklusiv Anja Mergle wird in Emersacker von einem ganz besonderen Spektakel überrascht. Und dafür bekommt sie aus Gessertshausen ganz besondere Glückwünsche.

Von Matthias Schalla

Diesen Weckruf wird Anja Mergle wahrscheinlich ihr Leben lang nicht mehr vergessen. Es war noch keine 6 Uhr, draußen dämmerte der Morgen und die Vögel zwitscherten. Doch plötzlich war es mit der Stille in Emersacker vorbei. Vor dem Gartenzaun stand ein sicherlich an die 15 Meter hohes Maiele, junge Burschen vom FC Emersacker schwenkten bengalische Feuer und die alles entscheidende Frage war in großen Lettern zu lesen. „Magst mi heiraten“, hatte Andreas Lahner an den Stamm der jungen Birke montiert.

„Damit hab ich überhaupt nicht gerechnet“, sagt Anja Mergle. Doch die Freude über die gelungene Überraschung ist ihr auch noch einen Tag nach dem Antrag anzumerken. Denn eigentlich hatte die junge Frau schon vor einem Jahr auf die alles entscheidende Frage gehofft. „Wir hatten auch schon eine Hochzeitsreise in die USA geplant“, sagt sie. Doch dann sei ein Unfall passiert, bei dem sich ihr Freund am Fuß verletzt hätte. Antrag und Hochzeitsreise mussten somit erst einmal verschoben werden.

Nur die Fußballkumpels waren eingeweiht

15 Jahre lang kennen sich Anja Mergle und Andreas Lahner nun bereits. „Doch wir sind erst seit drei Jahren zusammen“, sagt die künftige Braut. Ihr Freund hätte ihr aber seitdem regelmäßig ein Maiele vor die Tür gestellt. Und obwohl das dritte Bäumchen traditionell einem Heiratsantrag gleichzusetzen sei, war die Überraschung rundum gelungen. „Weder meine Eltern, noch meine Oma, die ebenfalls mit im Haus wohnt, haben von der Aktion gewusst“, sagt sie. Eingeweiht seien nur die Fußballkumpels des FC Emersacker gewesen. Und was in den Stadien nicht erlaubt ist, war nun in der kleinen Gemeinde die spektakuläre Untermalung des fälligen Antrags: Bengalische Feuer säumten den Gartenzaun vor dem Grundstück.

Und noch im Schlafanzug schenkte Anja ihrem Andreas ein „Ja“. Der Termin für die Trauung steht zwar noch nicht fest, aber das Ziel der Hochzeitsreise. „Es wird jetzt definitiv eine Reise in die USA geben“, sagt sie. Und zum ersten Mal dürfen die beiden dann als „Herr und Frau Lahner“ im Hotel einchecken.

Es war ebenfalls bereits das dritte Bäumchen

Als Anita Nachtrub aus Gessertshausen von dieser schönen Aktion aus Emersacker zum 1. Mai hört, bekommt sie sofort eine Gänsehaut. Aus gutem Grund. Vor zehn Jahren hieß sie noch Anita Gaßner und auch sie bekam zum 1. Mai von ihrem Freund Günther Nachtrub ein Maiele vor die Tür gestellt. Es war ebenfalls bereits das dritte Bäumchen. „Mein Mann hatte mir zwar schon zu Weihnachten einen Antrag gemacht“, erinnert sie sich. Aber durch die zum dritten Mal wiederholte Aktion, sei die Verlobung quasi offiziell gewesen.

Anita und Günther heirateten noch im gleichen Jahr am 12. September und können nun in wenigen Monaten bereits ihre Rosenhochzeit feiern. Zehn Jahre sind sie dann bereits verheiratet und ihre Ehe ist nach wie vor intakt. Zwei Buben im Alter von fünf und sechs Jahren komplettieren das Familienglück. „Wir haben auch bereits ein Haus gebaut und wohnen jetzt in Gessertshausen“, erzählt sie. Sie ist der Meinung, dass Ehen, die aus einem Antrag vor einem Maiele am 1. Mai ausgehen, unter einem guten Stern stehen.

Glücklich wie vor zehn Jahren

Sie selbst sei ja der beste Beweis für diese These und daher sei sie auch überzeugt, dass es bei Anja Mergle und Andreas Lahner in Emersacker ähnlich gut laufen wird. „Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute und freue mich für die beiden mit“, sagt sie. Und bei jedem Maiele, dass sie sehe, seien die Glücksmomente noch so präsent wie vor zehn Jahren. Als am 1. Mai 2009 ihr Andreas vor dem Haus seiner künftigen Schwiegereltern sein drittes Maiele aufstellte.

