vor 59 Min.

Frau beleidigt Polizeibeamten in Zusmarshausen

Rüde reagierte sie auf den Verlust ihres Führerscheins und Fahrzeugscheins. Das blieibt aber nicht ohne Folge.

Eine 56-jährige Frau hat am Dienstag Polizeibeamte der Inspektion Zusmarshausen übel beschimpft. Grund sind laut Polizei ihr abgenommener Führerschein sowie Fahrzeugschein. Gegen Mittag betrat die Frau die Wache und wollte sich zunächst für einen vorangegangenen Einsatz bedanken. In diesem Zuge betitelte sie einen am Einsatz unbeteiligten Beamten als Arschloch und Bullen. Danach entfernte sich die 56-Jährige und zeigte dem Polizisten noch den Stinkefinger. Als der Polizist der Frau folgte, zeigte sie ihm noch vor der Dienststelle zwei Mal den Mittelfinger, bevor sie endgültig verschwand. Die Frau wurde in der Vergangenheit aufgrund psychischer Auffälligkeiten in das BKH eingewiesen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung. (AL)

