vor 5 Min.

Frau erschrickt vor Spinne und verursacht Unfall

Vor einer Spinne in ihrem Fahrzeug hat sich eine 45-jährige Autofahrerin derart gefürchtet, dass sie am Freitagnachmittag einen Unfall verursacht hat. (Symbolbild)

Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 14 Uhr auf der Staatsstraße 2510 in der Nähe des Sortimo-Kreisverkehrs in Richtung Altenmünster unterwegs, als sie das Tier bemerkte. Sie erschrakt, lenkte das Auto ruckartig nach rechts und fuhr gegen die Leitplanke. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro, die Leitplanke wurde leicht verkratzt. (mahei)