Frau fährt beim Parken in Eisenbrechtshofen gegen Zaun und geht

In Eisenbrechtshofen beschädigt eine Autofahrerin einen Zaun beim Parken. Um den Schaden von 1600 Euro kümmert sie sich offenbar nicht.

Ungünstig geparkt hat eine 64-jährige Autofahrerin am Donnerstag gegen 11 Uhr am Ahornweg in Eisenbrechtshofen. Laut Polizei stieß sie mit ihrem Wagen beim Parken gegen einen Zaun. Der Schaden wird auf 1600 Euro geschätzt. Ein Zeuge hatte den Anstoß gehört.

Die Polizei Gersthofen konnte den Schaden eins zu eins dem geparkten Auto zuordnen und suchte die 64-jährige Halterin auf. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen. (AL)