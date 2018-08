21.08.2018

Frau fährt gegen Baum und stirbt

Tödlicher Unfall auf gerader Strecke. Die Polizei ist ratlos

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend auf der Staatsstraße 2036 kurz vor dem Gablinger Ortsteil Holzhausen ereignet. Dabei kam eine 51-Jährige ums Leben.

Nach Angaben der Polizei fuhr die Frau vom Peterhof kommend in Richtung Holzhausen. Kurz vor der Ortseinfahrt kam ihr Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 51-jährige erlitt beim Aufprall so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Polizei ist ratlos. „Der Unfall ist uns unerklärlich.“

Einen weiteren schweren Unfall hat es am gestrigen Montag auf der B300 bei Kühbach (Aichach-Friedberg) gegeben. Dort kam ein 69-Jähriger mit seinem Sattelzug zunächst leicht auf die Gegenfahrbahn und anschließend ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Bereich der dortigen Böschung prallte er mit dem Führerhaus frontal gegen einen Baum. Der bewusstlose Fahrer wurde von Ersthelfern und dem Rettungsdienst versorgt. Nach einer erfolgreichen Reanimation wurde er in äußerst kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. (heju) "Region Augsburg Seite 25

