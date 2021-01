11:33 Uhr

Frau fährt mit dem Auto einen Roller um und flüchtet

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Auerbach die Verursacherin. Bekannt sind lediglich die Farbe des Autos und des Haars der Fahrerin.

Eine Autofahrerin hat am Freitag mit ihrem Fahrzeug einen Motorroller umgefahren und sich dann einfach aus dem Staub gemacht. Von der Unfallflüchtigen ist der Polizei lediglich die Haarfarbe bekannt.

Beim Ausparken in Auerbach einen Roller angefahren

Die Frau hatte in Auerbach gegen 12 Uhr beim Ausparken mit ihrem Auto das ordnungsgemäß auf der Straße geparkte Kleinkraftrad angefahren, sodass dieses umfiel und beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich die Fahrerin vom Unfallort, ohne sich um Schadensregulierung zu kümmern. An dem Roller wurden das Schutzblech, die Verkleidung und der Bremshebel beschädigt. Die Reparatur dürfte laut Polizei etwa 500 Euro kosten. Bei dem Auto soll es sich um ein schwarzes Fahrzeug handeln, von der Frau ist lediglich die Haarfarbe bekannt, sie soll blond sein. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

Themen folgen