Frau lässt in Welden Ware im Einkaufskorb verschwinden

In einem Supermarkt in Welden hat eine Frau nur die Ware bezahlt, die im oberen Korb ihres Einkaufswagens lag.

Im unteren Fach ihres Einkaufswagens versteckt eine Frau in Welden Ware, die sie dann nicht bezahlt. Doch etwas bemerkt sie nicht.

Von Gunter Oley

Die Ware, die offen im Korb ihres Einkaufswagens lag, hat eine Frau in einem Supermarkt an der Kasse bezahlt. Im unteren Fach des Wagens hatte sie noch einen weiteren Korb mit Ware versteckt. Doch ihr Trick scheiterte.

Kunden eines Supermarktes in Welden haben am Freitag gegen 11 Uhr eine Frau beobachtet, die im unteren Fach ihres Einkaufswagens einen Korb mit Waren füllte. Diesen deckte die 55-Jährige nach Angaben der Polizei mit einer Tasche ab und wollte so die Waren im Wert von 67 Euro verschwinden lassen. An der Kasse bezahlte die Frau schließlich nur den Einkauf, der offen im oberen Korb lag.

Aufgrund der Hinweise der Zeugen wurde die 55-Jährige auf dem Parkplatz von der Filialleiterin angesprochen. In deren Büro musste sie dann bis zum Eintreffen der Polizei warten. Die Frau erwartet eine Anzeige wegen Diebstahl und zudem ein Hausverbot in diesem Supermarkt.

