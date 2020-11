vor 16 Min.

Frau lüftet das Schlafzimmer, Einbrecher steigt ein

Der Einbrecher gelangte nach ersten Erkenntnissen gegen 9.30 Uhr über das geöffnete Schlafzimmerfenster in die Wohnung einer älteren Dame.

Während in Gersthofen die Bewohnerin im Keller nach ihrer Wäsche schaut, steigt ein Einbrecher durch das Fenster. Er verschwindet unerkannt mit seiner Beute.

Ein dreister Einbrecher hat am Mittwoch in Gersthofen zugeschlagen. Der Unbekannte nutzte dabei einen kleinen Moment des Lüftens aus.

Der Einbrecher gelangte nach den bisherigen Erkenntnissen gegen 9.30 Uhr über das geöffnete Schlafzimmerfenster in die Wohnung einer älteren Dame. Die Frau hatte nach Auskunft der Polizei die Wohnung nur ganz kurz verlassen, um in den Keller nach ihrer Wäsche zu sehen. Dieser kleine Moment reichte dem Täter bereits aus, um in die Wohnung zu gelangen.

Dem Einbrecher fiel Schmuck im mittleren dreistelligen Wert in die Hände. Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich Kolpingstraße erbittet die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (thia)

