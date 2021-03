13:01 Uhr

Frau prallt mehrmals gegen parkendes Auto und fährt trotzdem weg

Mindestens fünfmal fährt eine Frau in Gersthofen beim Ausparken gegen ein Auto. Sie schaut sich den Schaden an und fährt davon. Doch die Polizei ist ihr auf der Spur.

Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion Gersthofen gemeldet worden. In einem Fall ist zumindest das Kennzeichen des Verursaches bekannt.

Der erste Unfall passierte laut Polizei gegen 11.30 Uhr am City-Center. Ein Zeuge konnte beobachten, wie eine Frau beim Ausfahren aus einer Bucht auf dem Parkplatz etwa fünf bis sechs Mal gegen das abgestellte Fahrzeug einer 60-jährigen Frau stieß. Der Zeuge sprach die Frau daraufhin an. Diese stieg aus, besah sich den Schaden, stieg kommentarlos wieder ein und fuhr weg. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei und übergab das Kennzeichen der Frau. Der Schaden am Pkw wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Die zweite Unfallflucht ereignete sich in Neusäß in der Täfertinger Straße im Bereich der 20-er Hausnummern. Hier stand das Auto einer 23-jährigen Frau zwischen Montagabend und Mittwochfrüh. Ein Unbekannter fuhr indiesem Zeitruam gegen die Front des geparkten Fahrzeuges und verursachte so einen Schaden von mehreren Hundert Euro. (thia)

