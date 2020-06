vor 36 Min.

Frau stirbt bei Brand in Meitingen

Die Feuerwehr musste am Dienstagmorgen zu einem Wohnhausbrand in Meitingen ausrücken.

Am Dienstagmorgen ist in einem Wohnhaus in Meitingen aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand kam eine Frau ums Leben.

Bei einem Wohnhausbrand in der Hans-Koch-Straße in Meitingen ist am Dienstagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Bei dem Brandopfer handelt es sich nach ersten polizeilichen Informationen um eine Frau. Nähere Angaben zur Verstorbenen sind noch nicht bekannt.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren gegen 7.30 Uhr vor Ort, nachdem in dem Einfamilienhaus eine starke Rauchentwicklung bemerkt wurde. Die Brandursache ist noch unklar.

Auf Anfrage teilte die Polizei mit, dass sich keine weiteren Personen im Haus befanden. Die Feuerwehr konnte die aufgefunden Frau nur noch tot bergen. (AZ)

