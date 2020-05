10:26 Uhr

Frau tankt in Zusmarshausen ohne zu bezahlen

Nach dem Tanken an einer Tankstelle in Zusmarshausen ist eine Frau offenbar einfach davon gefahren. Nun ermittelt die Polizei.

Eine Toyota-Fahrerin ist nach dem Tanken in Zusmarshausen ohne zu bezahlen weggefahren. Wie die Polizei mitteilt ereignete sich der Vorfall am Mittwoch gegen 16.15 Uhr. Das Auto mit GZ-Kennzeichen war an der Avia-Tankstelle an der Wertinger Straße in Zusmarshausen mit Superbenzin für knapp 17 Euro getankt worden. Die Ermittlungen laufen über die Fahrzeughalterin, die vermutlich als Täterin in Frage kommen könnte. (kinp)

