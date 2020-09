vor 20 Min.

Frau verursacht 14.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall in Altenmünster

Bei einem Auffahrunfall in Altenmünster entstand Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.

Weil sie nicht bemerkt, dass der Wagen vor ihr bremst, verursacht eine 36-Jährige in Altenmünster einen Auffahrunfall. Dabei entsteht hoher Sachschaden.

Ein Totalschaden in Höhe von rund 14.000 Euro an zwei Autos: Das ist nach Polizeiangaben die Bilanz nach einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 17 Uhr in Altenmünster. Dort fuhr eine 36-Jährige auf der Staatsstraße 2027 durch Altenmünster in Richtung Wertingen.

43-Jährige bremst in der Ortsmitte von Altenmünster

Eine vorausfahrende 43-Jährige bremste in der Ortsmitte ab, um nach links in die Baiershofer Straße abzubiegen. Das erkannte die dahinter fahrende Frau zu spät und fuhr auf. (AZ)

Themen folgen