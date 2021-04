Frau verwechselt Gas und Bremse - und baut in Neusäß einen Unfall

Auf einem Parkplatz in Neusäß hat es am Donnerstag gekracht. Der Grund: Eine Autofahrerin hatte die Pedale verwechselt.

Gaspedal und Bremse verwechselt hat eine 65-jährige Autofahrerin am Donnerstagnachmittag in Neusäß. Laut Polizeibericht parkte die Frau ihren Wagen gegen 14.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Georg-Odemer-Straße ein, wobei sie die Pedale verwechselte.

Ihr Wagen prallte gegen das abgestellte Auto einer 33-jährigen Frau. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. (AL)