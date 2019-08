vor 48 Min.

Frauen aus dem Landkreis im Bezirk aktiv

Im neuen Vorstand der Frauen-Union gibt es viele Mitglieder aus der Region

Im Bezirksverband der Frauen-Union Schwaben standen Neuwahlen an. Gleich sechs Frauen aus dem Augsburger Land wurden von den Delegierten in das Gremium gewählt.

Damit ist die Frauen-Union Augsburg-Land überproportional vertreten, was besonders Kreisvorsitzende Marion Kehlenbach freut. „Das zeigt, wie motiviert und engagiert unsere Damen sind. Sie greifen Themen auf und verfolgen diese konsequent, das haben die Delegierten jetzt honoriert.“ Die Bezirksversammlung fand diesmal in Gersthofen statt. Als Bezirksvorsitzende ist Beate Merk mit 89 Prozent der gültigen Stimmen bestätigt worden.

Anschließend gingen gleich zwei der Stellvertreterinnen-Positionen an Frauen aus dem Landkreis-Vorstand. Zum einen wurde Kreisrätin Mathilde Wehrle, die schon seit Jahren im Bezirksverband Stellvertreterin ist, wiedergewählt. Und zum anderen sprachen die Delegierten der stellvertretenden Kreisvorsitzenden Katrin Maier (beide Horgau) ihr Vertrauen aus. Im Vorfeld war es nicht unumstritten, dass zwei Kandidatinnen für diese Position aus einem Landkreis kommen.

Katrin Maier hat in der Vergangenheit durch die gute Betreuung und Durchführung eines Mentorenprogramms schon viel Aufmerksamkeit erhalten und somit nicht nur den Rückhalt der Bezirksvorsitzenden, sondern auch der Delegierten gehabt. An dem Mentorenprogramm können politisch interessierte Frauen teilnehmen. Sie werden in diesem Rahmen von einer politikerfahrenen Frau begleitet und schauen hinter die Kulissen des Politikbetriebs.

Zudem kommen vier der 14 Beisitzer aus dem Vorstand der Kreis-Frauen-Union Augsburg-Land: Jaqueline Staudacher, Vorsitzende des Ortsverbunds Wertach (Bobingen), Kreisschriftführerin Susanne Lorenz (Königsbrunn), Carola Prantl, die CSU-Ortsvorsitzende von Gessertshausen, sowie Andrea Wittek aus Stadtbergen. Zusammen mit der Kreisvorsitzenden Marion Kehlenbach, die als kooptiertes Mitglied dem Gremium angehört, ist der Kreisverband Augsburg-Land mit sieben Damen im Bezirksverband vertreten.

Auch Landtagsabgeordnete Beate Merk ist mit dem Ausgang der Wahlen zufrieden: „Ich habe große Lust, mit meinen Frauen die kommenden zwei Jahre intensiv zu arbeiten und für die Zukunft aufzustellen.“ Merk ist seit 2009 die Vorsitzende der Frauen Union Schwaben. Sie betonte, dass die Frauen-Union als größte Arbeitsgemeinschaft der CSU auch in Zukunft von Bedeutung ist.

Besonderer Gast des Abends war Vera Schneevoigt. Sie ist seit April 2019 Chief Digital Officer sowie Entwicklungsleiterin des Bosch-Geschäftsbereichs Building Technologies. In einem von Merk kurzweilig moderierten Gespräch äußerte sich Vera Schneevoigt zur Frage, warum gerade Digitalisierung und Veränderungen eine ideale Chance für Frauen und deren Stärken sind.

Die Bezirksvorstandswahlen wurden von dem FU-Ortsverband Gersthofen unterstützet. Die Damen um Ortsvorsitzende Ingrid Grägel fungierten als Wahlhelferinnen; so konnte die Wahlen zügig durchgeführt werden. (AL)

