18:00 Uhr

Frauenfußball: Der SC Biberbach lässt Punkte liegen

Landesligisten starten nach der Corona-Pause mit Niederlagen. Mit hochkarätigen Neuzugängen will der SCB im Derby gegen Anhausen den ersten Sieg.

Mit Niederlagen sind die Frauenteams aus dem Augsburger Land nach der Corona-Pause in die Landesliga gestartet. Trotz einiger Verstärkungen reichte es für den SC Biberbach (2:4 gegen Thenried) nicht zum ersten Punktgewinn. Mit etwas Pech und einigem Unvermögen musste der SSV Anhausen gegen den BCF Wolfratshausen eine deutliche 0:4-Niederlage einstecken.

SC Biberbach verliert gegen Thenried

(1:4). Während der Corona-Pause haben sich dem SC Biberbach mit Sophia Hammerl und Nina Altmann (beide Schwaben Augsburg) sowie den beim FC Bayern München ausgebildeten Geschwistern Sevdi und Selvije Maloku vom Ligakonkurrenten TSV Gilching hochkarätige Spielerinnen angeschlossen. „Die Hinrunde hat keine Bedeutung mehr“, stellte Trainer Fabian Wolf klar, „denn alle starten bei null.“ Doch die Euphorie wurde jäh gebremst. Nadine Schleich (3. und 20.) sowie Madeleine Jaich (28.) stellten auf 0:3. Sophia Hammerl gelang der Anschlusstreffer (33.), doch noch vor dem Pausenpfiff stellte erneut Schleich den alten Abstand wieder her. Nach dem 2:4 durch Larissa Jarasch warf der SCB noch einmal alles nach vorne. „In der letzten halben Stunde haben nur noch wir gespielt“, konstatierte der Coach, der seine Truppe dennoch für das Derby gerüstet sieht.

Dieses wurde auf Wunsch der Anhauserinnen auf Sonntag, 17 Uhr, verlegt, findet dafür aber in Biberbach statt. (oli)

SSV Anhausen kassiert Klatsche gegen BCF Wolfratshausen

(0:1). Den Ausfall einiger wichtiger Stammspielerinnen konnte Coach Johann Wenni nicht kompensieren. Mit dem ersten gelungenen Angriff erzielte Lena Jocher das 0:1 (9.). In der Folge hatten sowohl Isabella Schalk als auch Lena Wiedenmann beste Möglichkeiten zum Ausgleich. Kurz nach dem Wechsel war es Lotta Edelmann, die eine Flanke unglücklich per Kopf in den eigenen Maschen zum 0:2 versenkte (48.). Die Gastgeberinnen gaben die Partie jedoch nicht auf und versuchten alles, um etwas Zählbares mitzunehmen. Gegen die nun offensiv ausgerichtete Heimelf, setzten die Gäste erfolgreich auf Konter und erhöhten in der Schlussphase durch Lena Jocher (84.) und Eva Maier (86.) auf 0:4. Der Wolfratshauser Erfolg ist so um das eine oder andere Tor zu hoch ausgefallen. (zer)

Themen folgen