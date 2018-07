vor 49 Min.

Frauensingkreis musiziert mit Emotion

Chorleiterin würdigt Leistung der Meitinger Sängerinnen

Chorleiterin Frederike Schludi ist mit den Sängerinnen des Frauensingkreises Meitingen zufrieden. Sie hätten im vergangenen Jahr viele Ziele erreicht, lobte sie bei der Jahresversammlung.

Besonders begeistert zeigte sie sich von der ganz persönlichen Stärke des Chors, die Emotionen der Lieder dem Publikum spürbar zu machen. Vorsitzende Sieglinde Schweihofer erinnerte an die Höhen und Tiefen des Vereins in den letzten Jahren, an eine zermürbende Chorleitersuche und an ständigen Sängerschwund durch Alter und Krankheit.

Doch im Sommer 2017 hinterließen die Sängerinnen einen fulminanten Eindruck bei einem Konzert in Thierhaupten. Dies sei auch dem Einsatz der Chorleiterin zu verdanken. Zum Jahresende feierte der Verein seinen 30. Geburtstag.

Sieglinde Schweihofer zeichnete Annemarie Hladky (20 Jahre Mitglied) und Brigitte Reich (15 Jahre) für ihr langjähriges Engagement im Chor aus.

Schriftführerin Andrea Herber berichtete über Chorproben und Auftritte. Das Repertoire des Frauensingkreises umfasst derzeit laut Notenwartin Angelika Barnickel rund 317 Notensätze. Kassierin Edith Liepert wies einen gesunden Kassenstand vor. Derzeit proben die Sängerinnen immer dienstags für das Konzert des Sängerkreises „Unterer Lech“ in der Kirche Sankt Wolfgang am Samstag, 21. Juli, in Meitingen. (AL)

