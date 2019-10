00:34 Uhr

Freche Ministranten und ein Aushilfspfarrer

„Im Pfarrhaus ist der Teufel los“ heißt das Stück, das der Theaterverein Diedorf dieses Jahr spielt

Von Tobias Karrer

Robert Frank als Pfarrer Bürstel ist stinksauer. Er hat zwei seiner Ministranten bei unterschiedlichsten Streichen erwischt. Die beiden Lausbuben haben zum Beispiel Zehennägel in den Weihrauch gemischt, drei Tage habe es in der Kirche gestunken, so der Geistliche. Außerdem haben sie Juckpulver ins Weihwasser geschüttet und dem Organisten gefälschte Noten untergeschoben. Die Strafe: lange Ohren und zehn Vaterunser.

Der Theaterverein bringt dieses Jahr das Stück „Im Pfarrhaus is der Deifi los“ auf die Bühne. Dialekt ist beim Diedorfer Theater Pflicht, vor allem die jüngeren Schauspieler müssen bei den Proben immer wieder darauf hingewiesen werden.

Regisseurin Pia Frisch erklärt, warum sich der Verein dieses Jahr für dieses Stück entschieden hat: „Es ist lustig, hat aber ein gewisses Niveau und kommt ohne Klamauk aus.“ Ein weiterer wichtiger Grund: „Wir können es besetzen.“

Das liegt auch daran, dass dieses Jahr drei Nachwuchsschauspieler aus dem Kindertheater nachgerückt sind. Robin Wagner und Leon Müller zum Beispiel, die die beiden aufmüpfigen Ministranten Maxi und Franzl spielen. „Wir machen schon seit fünf Jahren im Kindertheater mit“, erklärt Robin. Erwachsenentheater sei eine neue Herausforderung. Im Dialekt zu sprechen, falle ihnen noch nicht so leicht, außerdem sei neben Schule und Theater nicht viel Zeit für andere Aktivitäten. Das Theaterspielen entschädigt die beiden aber angemessen: „Es macht Spaß und es gibt immer was zu lachen“, betont Leon Müller.

Die beiden frechen Ministranten sind allerdings nicht das einzige Problem, mit dem sich Robert Frank als Pfarrer Bürstel in dem Stück herumschlagen muss. Die Diät, auf die ihn sein Arzt gesetzt hat und die von seiner Haushälterin und Schwester, gespielt von Pia Frisch, ohne Pardon durchgesetzt wird, kommt erschwerend hinzu.

Bei der Suche nach versteckten Nasch-Vorräten bricht er sich zu allem Überfluss auch noch das Bein. Ein Vertretungspfarrer muss her und Bürstel hofft auf seinen Mentor Pfarrer Ackermann, der die gleichen staubig-konservativen Werte vertritt wie er. Natürlich kommt es ganz anders.

Der Theaterverein wird dieses Jahr zum ersten Mal seine neue Bühne bespielen. „Im Gegensatz zu unserer Bühne im Millerwirt, ist die hier beim Fendt wirklich sehr klein“, betont Regisseurin Pia Frisch. Doch die Truppe hat kreative Lösungen gefunden: Eine Szene wird beispielsweise direkt vor der Bühne im Publikum gespielt. Außerdem führt eine provisorische Treppe von der linken Seite auf die Bühne und erweitert den bespielbaren Platz.

Alles in allem fühle sich das Team des Theatervereins bei der Wirtsfamilie Fendt „pudelwohl“, wie Pia Frisch betont. „Wir kommen gut zurecht und die Atmosphäre ist super“, ergänzt sie.

Beste Voraussetzungen also, nicht nur für die Vorstellungen, sondern auch für die Proben, die jetzt in die heiße Phase gehen. Zwar hat das Team des Theatervereins schon Ende Juli angefangen zu proben, aber durch die Urlaubszeit seien nicht immer alle Schauspieler da gewesen. „Jetzt müssen wir es durchziehen, es muss laufen“, betont Frisch.

Gespielt wird in der Gaststätte Adler in Diedorf am Freitag, 8. und 15. November, Samstag, 9. und 16. November, jeweils um 20 Uhr. Neu ist die Vorstellung am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr. Da nur für diesen Termin noch Restkarten verfügbar sind, gibt es einen Zusatztermin am Sonntag, 17. November, um 17 Uhr. Tickets kann man unter Telefon 08238/4229 bestellen.

