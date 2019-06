vor 19 Min.

Freibad: Bei Hitze herrscht Verkehrschaos

Jedes Jahr im Sommer wird es an der Gerfriedswelle eng. Anwohner ärgern sich. Eine Lösung könnte ein Parkdeck sein, das immer wieder diskutiert wird.

Von Brigitte Mellert und Elli Höchstätter

Das Wochenende wird wieder heiß. Für das Gersthofer Freibad Gerfriedswelle bedeutet das: Tausende Besucher kommen. Und mit ihnen ein großes Parkproblem. Die freien Plätze reichen nicht aus. Es wird eng – Anwohner sind verärgert, weil sie kaum noch aus ihrer Hofeinfahrt kommen.

Die Stadt Gersthofen kennt das wiederkehrende Problem in den Sommermonaten. Bürgermeister Michael Wörle sind die vielen Autofahrer ein Dorn im Auge. „An acht bis neun Tagen im Jahr ist die Situation vor Ort verschärft“, sagt er. Unter anderem auch, weil viele Gäste – zum Teil aus dem Gersthofer Stadtgebiet – mit dem Auto fahren, anstatt das Fahrrad zu nehmen. Um die Besucher zum Umdenken zu bewegen hat die Stadt „ausreichend“ Fahrradständer am Freibad montiert und den Eingangsbereich an der Kasse verbreitern lassen. So können auch Fahrräder mit Anhängern hindurch. Ein weiteres Zuckerl: Voraussichtlich noch in diesem Jahr sollen Badegäste mit einer Gerfriedswelle-Saisonkarte gratis den Bus benutzen. Dieses Angebot gab es bereits vergangenes Jahr.

Viele Badegäste kommen am liebsten mit dem Auto

Es nutzen zu wenige, meint eine Anwohnerin, die seit über zehn Jahren gegenüber des Freibads wohnt. Noch immer würden die Badegäste, die aus dem gesamten Augsburger Land und dem Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg kommen, am liebsten das Auto nehmen.

Um den Fahrzeugflug Herr zu werden, überlegt die Stadt, im Rahmen der großen Sanierung des Freibades ab 2020 auf dem benachbarten Gelände des TSV Gersthofen ein Parkdeck zu bauen. Eine Erweiterung des bisherigen Parkplatzes sei aus Platzgründen nicht möglich. Sowohl für Bürgermeister Wörle als auch für Anwohner ist ein Parkdeck keine zufriedenstellende Lösung. „Wegen zehn Tagen im Jahr lohnt es sich nicht, ein Parkdeck zu bauen“, meint Wörle. An den restlichen Tagen reichten die Parkplätze schließlich aus, zudem sei das Bad im Winter geschlossen. Die Anwohnerin ist gleicher Meinung. Sie sagt: „Wir haben uns inzwischen daran gewöhnt, dass es an ein paar Tagen im Jahr voll ist.“ Ein Parkhaus, das dann direkt gegenüber ihres Hauses stünde, möchte sie nicht. „Das würde hier einfach nicht her passen.“

Die Gerfriedswelle ist ein Besuchermagnet. Bild: Marcus Merk

„Es ist ja nur ein paar Tage im Jahr“

Wenige Häuser weiter wohnt Familie Gebhart. Auch sie hat sich mit dem Verkehr in den Sommermonaten abgefunden. „Es ist ja nur ein paar Tage im Jahr, das halten wir aus.“ So sieht es auch eine weitere Anwohnerin, die seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Freibads wohnt. Ärgerlich sei nur, wenn die Freibadgäste auf der Suche nach einer Parkmöglichkeit die Einfahrten der Anlieger zuparken. In den Sommermonaten werde deshalb häufig die Polizei gerufen – das bestätigt Polizeisprecher Thomas Klingler. „Wir sind verstärkt vor Ort und kontrollieren“, sagt er. Zusammen mit der Verkehrsüberwachung der Stadt verteilen die Beamten an Wild- und Falschparker Strafzettel.

Auch am Freitagnachmittag standen viele Autos im Parkverbot oder auf dem Grünstreifen. Ein Verkehrschaos wie Mittwoch gab es an diesem Tag allerdings nicht. Grund für den Stau war ein Unfall in der Sportallee, wo es im Augenblick eine Straßenbaustelle gibt. Um die Stelle zu entlasten, sollen nach Angaben von Klingler ab kommender Woche Schilder aufgestellt werden, die auf die Baustelle hinweisen und den Verkehr umleiten.

Zusätzliche Parkplätze in Meitingen

Mehr Parkplätze gibt es nun in Meitingen. Auch dort war früher an sonnigen Tagen rund um das Freibad „Sun Splash“ kaum ein freier Stellplatz zu finden. Zwar gibt es direkt neben dem Freibad einen großen Stellplatz, doch dieser füllt sich an Sommertagen rasch. Nun werden für die Besucher zusätzliche Parkplätze geschaffen. Diese befinden sich nördlich des Bades, sprich in Richtung Ortsmitte schräg gegenüber der Mittelschule. Die Fläche ist laut Auskunft aus dem Rathaus durch einen Bauzaun abgegrenzt.

Übrigens: Es muss ja nicht immer das Auto für die Fahrt genutzt werden. Für E-Bike-Besitzer gibt es am Meitinger Freibad einen besonderen Service: Dort kann der Akku des Rades geladen werden.

