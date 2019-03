vor 19 Min.

Freibad in Kutzenhausen bleibt noch eine Saison wie es ist

Die Arbeiten für die Beckensanierung in Kutzenhausen sollen dann im Herbst starten und im Frühjahr 2020 abgeschlossen sein. Platz für Gewerbe in Agawang.

Von Siegfried P. Rupprecht

Weiter vorangeht es bei der Bezuschussung der Beckensanierung des Freibads in Kutzenhausen. Die Gemeinde arbeitet aktuell am Bau- und Förderantrag, teilte Bürgermeisterin Silvia Kugelmann mit. Der sei bald so weit, dass er präsentiert werden könnte. Damit steht auch der Zeitplan für die Bauarbeiten: Sobald der Förderantrag vorliegt, erfolge die Projektausschreibung. „Die Arbeiten sollen nach Möglichkeit im Herbst starten und der zweite Bauabschnitt vor Saisonbeginn 2020 abgeschlossen sein“, so die Gemeindechefin. In diesem Sommer bleibt der Badebetrieb damit noch einmal wie gewohnt.

Die Gemeinde hat für die beabsichtigte Betriebserweiterung der Karosseriebau-Firma Steinle im Ortsteil Agawang einen weiteren Schritt unternommen. Die Gemeinderäte haben in ihrer jüngsten Sitzung sowohl für die Änderung des Flächennutzungsplanes als auch für der Aufstellung des Bebauungsplans Östlich der Bucher Straße votiert.

Die Fläche, für die die Kommune Baurecht schaffen will, befindet sich südöstlich des bestehenden Betriebs an der Verbindungsstraße zum Hauptort Kutzenhausen. Das bisherige Grünland umfasst rund 4600 Quadratmeter. Im Osten und Südosten schließen sich ein landwirtschaftlicher Betrieb und Wohnbebauung an. Im Süden und Osten grenzt das Landschaftsschutzgebiet Naturpark Augsburg - Westliche Wälder an.

Die Nutzungsänderung in ein Mischgebiet machte nun die Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans notwendig. Mit der gleichzeitigen Aufstellung des Bebauungsplans können in dem Mischgebiet künftig Wohngebäude sowie Geschäfts- und Bürogebäude und Gewerbebetriebe errichtet werden. Für die Firma Steinle hat dies den Vorteil, dass sie ihre Erweiterung in unmittelbarer Nachbarschaft des bestehenden Betriebs durchführen kann. Der Bebauungsplan schlüsselt aber auch auf, was nicht zulässig ist, nämlich unter anderem Gaststätten, Hotels und Tankstellen.

Neues Feuerwehrauto in Buch

Thema war auch die Beschaffung eines Feuerwehrautos für die Feuerwehr in Buch. Das jetzige Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1976. Seine Einsatzbereitschaft könne seit längerer Zeit nicht mehr gewährleistet werden, informierte Kugelmann. Die Gemeinde habe nun die Möglichkeit, ein gebrauchtes Fahrzeug von der Stadt Schwabmünchen zu erwerben. Der Gemeinderat stand dem Kauf wohlwollend gegenüber. Unisono sprach das Gremium von „gut investiertem Geld“. Über den Preis wurde in der nichtöffentlichen Sitzung beraten und beschlossen. Im Vorfeld hieß es allerdings, dass das Feuerwehrauto gut in Schuss und kostengünstig sei.

Bewegung kommt ebenfalls in den Radweg Rommelsried-Biburg. Der Diedorfer Bürgermeister Peter Högg hatte versichert, dass die Grundstücksangelegenheiten auf der Gemarkung Biburg geklärt seien und der Radweg umgesetzt werden könne. Kugelmann versprach, die Planung nun voranzutreiben: „Die Grundstücksbesitzer auf der Gemarkung Rommelsried sind bereit zu tauschen oder an die Gemeinde zu verkaufen.“

Wann kommt der Radweg von Agawang nach Scheppach?

Neues gab es auch zum Bau des Radwegs von Agawang nach Scheppach. Das Landratsamt Augsburg habe der Gemeinde einen Vereinbarungsentwurf vorgelegt, sagte die Bürgermeisterin. „Die Lasten daraus werden einseitig der Gemeinde Kutzenhausen auferlegt.“ Nach Rücksprache mit dem Markt Dinkelscherben stehe dieser als Vorhabensträger bereit und ist somit zuständig für Planung, Bau, Bauleitung und Abrechnung der gesamten Maßnahme. Der Kutzenhausener Anteil werde dann der Gemeinde in Rechnung gestellt.

Der Gemeinderat einigte sich einstimmig darauf, den Radweg von bisher geplanten 2,5 Metern in der Breite auf drei Meter und statt mit einer acht nun mit einer zwölf Zentimeter starken Tragdeckschicht auszubauen. Damit gewinnt der Radweg den Charakter eines Wirtschaftswegs. Die Kosten würden sich in etwa verdoppeln, stellte das Gremium fest.

