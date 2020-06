vor 18 Min.

Freibäder: Gersthofen öffnet die Gerfriedswelle

So voll darf es in dieser Saison in der Gerfriedswelle nicht werden, es gelten strenge Hygieneauflagen.

Plus Allerdings gelten für den Besuch der Gerfriedswelle strenge Regeln. Die Karten müssen vorher gekauft werden. Und auch das Angebot ist eingeschränkt.

Von Gerald Lindner

Frohe Nachricht für Freibadfreunde: Ab Montag, 8. Juni, wird das Gersthofer Freibad Gerfriedswelle wieder stufenweise geöffnet. Allerdings gelten, ähnlich wie bei den anderen Bädern im Landkreis, strenge Bestimmungen für den Besuch. Und auch auf einige beliebte Angebote müssen die Besucher in Zeiten von Corona verzichten. Weil die Zahl der Besucher begrenzt ist, dürfte das jährliche Parkplatzchaos rund um das Bad heuer weniger schlimm werden.

Die Eröffnung des beliebten Familienspaßbads in Gersthofen unterliegt strengen Regularien, darum hat die Bäderverwaltung noch bis zum Freitagmittag ein stufenweises Konzept erarbeitet. „Das Freibad geht am Montag, 8. Juni, in den Betrieb, jedoch im Rahmen eines Testbetriebs vorerst für einen bestimmten Personenkreis“, erklärt Rathaussprecherin Ann-Christin Joder. Ab Freitag, 12. Juni, folgt die Öffnung im „normalen“ Corona-Schichtbetrieb.

Öffnung läuft in mehreren Stufen

Stufe 1 Am Montag und Dienstag, 8./9. Juni, ist der Zutritt ausschließlich für Dauerkartenbesitzer möglich. Über das Einlassprozedere werden alle Dauerkartenbesitzer per Schreiben informiert. Dauerkarten sind ab Mittwoch, 10. Juni, für den Freibadbetrieb nicht mehr gültig. Die „ausgefallene“ Saison wird jedoch an den bereits bezahlten Zeitraum kostenfrei angehängt. Wer weitere Fragen zum Thema Dauerkarten stellen möchte, kann sich an die Mitarbeiter der Bäderverwaltung unter 0821/2491-305 wenden.

Stufe 2 Mittwoch und Donnerstag, 10./11. Juni, gibt es Zutritt nur für maximal 200 Gäste. Einlasstickets können ausschließlich am 8. und 9. Juni im Bürgerservicezentrum im Rathaus erworben werden. Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr erhalten freien Eintritt, darüber wird ein Tagespreis in Höhe von drei Euro fällig. Es muss für jeden Gast, auch kostenfreie Kinderplätze, ein Ticket im Bürgerservicezentrum gelöst werden. Dieses ermächtigt dann zum Eintritt am jeweiligen Tag (Mittwoch 10. oder Donnerstag 11. Juni).

Die Öffnungszeiten des Bürgerservicezentrums wurden für den Ticketverkauf am Montag erweitert (durchgehend 8 bis 16.30 Uhr), am Dienstag können von 8 bis 12 Uhr Tickets erworben werden. Der Kauf der Tickets ist bar und per EC-Karte möglich. Pro Bürger können maximal fünf Tickets je Badetag erworben werden.

Stufe 3 Ab Freitag, 12. Juni, ist der Zutritt für maximal 600 Gäste täglich möglich. Allerdings werden die Besuchsmöglichkeiten gestaffelt im Drei-Schicht-System: Schicht 1 dauert von 9 bis 12 Uhr, Schicht 2 von 13 bis 16 Uhr und schließlich Schicht 3 von 17 bis 20 Uhr. Zwischen den einzelnen Schichten wird das Bad jeweils großflächig desinfiziert. Es ist daher die Räumung der kompletten Flächen notwendig. Im Freibad Dinkelscherben fährt man ebenfalls einen Drei-Schicht-Betrieb. Hier dauert jede Schicht zwischen zweieinhalb und drei Stunden. Der Ticketpreis in der Gerfriedswelle beläuft sich wie an den Vortagen auf drei Euro, Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr erhalten freien Eintritt.

Tickets gibt‘s nur in Ausnahmefällen gegen Barzahlung im Gersthofer Bürgerservicezentrum

Tickets für alle Badetage ab dem 12. Juni können mit jeweils maximal zwei Tagen Vorlauf unter www.badetickets-gersthofen.de online gekauft werden. Die Abgabe ist auf fünf Tickets je Badetag und Käufer begrenzt. Es muss für jeden Gast, auch kostenfreie Kinderplätze, ein Ticket reserviert werden. Die Bezahlung erfolgt online, das Ticket muss ausgedruckt oder per Smartphone am Einlass des Freibades vorgezeigt werden.

Tickets außerhalb des Onlineverkaufs sind nur im Ausnahmefall – zum Beispiel wegen der fehlenden Möglichkeit des Onlinekaufs – ab Montag, 15. Juni, im Bürgerservicezentrum per Bar- oder EC-Zahlung erhältlich. Ein Ticketkauf vor Ort ist nicht möglich.

Besucher müssen Kontaktdaten angeben

Kontaktdaten Zur Dokumentation aller Badegäste – eine Vorgabe aufgrund der Covid-19-Pandemie – erfolgt der Ticketverkauf personalisiert. Für jedes Ticket sind der Name sowie die Kontaktdaten des jeweiligen Badegastes erforderlich. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren (unabhängig vom Eintrittspreis) erhalten ausschließlich mit Begleitung eines Erwachsenen Zutritt zum Bad. Dies ist ebenfalls eine Vorgabe wegen der Pandemie. Beim Verlassen des Bades ist das Vorzeigen des Tickets aus Dokumentationsgründen ebenfalls erforderlich.

„Mit diesem stufenweisen Konzept können wir zu Beginn die strengen Vorgaben und Abläufe testen und auch die Resonanz der Badegäste hierzu einholen“, erklärt Bürgermeister Michael Wörle. „Wir werden die Rahmenbedingungen stetig ausloten und – sofern sich das Schichtsystem bewährt und die Besucher die aufgestellten Regularien einhalten – auch eine Erhöhung der täglichen Besucherzahl in Betracht ziehen.“ Zum Schutz der Gäste und Mitarbeiter werde aber zum Start der Badesaison lieber auf mehr Sicherheit und einen Puffer gesetzt.

Diese Einschränkungen müssen Besucher im Gersthofer Freibad hinnehmen:

Gesundheit Kein Zugang für Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion.

Kein Zugang für Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion. Maskenpflicht herrscht im Ein- und Ausgangsbereich sowie Umkleide- und WC-Bereich.

herrscht im Ein- und Ausgangsbereich sowie Umkleide- und WC-Bereich. Umkleiden Sperrung der Sammelumkleiden im Bereich der Sommerumkleide.

Sperrung der Sammelumkleiden im Bereich der Sommerumkleide. Warmwasserbecken wird ohne Sprudelfunktion betrieben.

wird ohne Sprudelfunktion betrieben. Wärmehalle samt Dampfsauna und Umkleide-/Sanitärbereich bleibt geschlossen.

samt Dampfsauna und Umkleide-/Sanitärbereich bleibt geschlossen. Wellenbecken Betrieb des Wellenbeckens nur mit Welle – ohne weitere Attraktionen.

Betrieb des Wellenbeckens nur mit Welle – ohne weitere Attraktionen. Sportbereich (inklusive Volleyballfeld) bleibt geschlossen.

(inklusive Volleyballfeld) bleibt geschlossen. Terrasse Keine Bestuhlung/Liegeflächen auf der Sonnenterrasse

Keine Bestuhlung/Liegeflächen auf der Sonnenterrasse Kiosk hat aktuell noch geschlossen.

Die Gerfriedswelle hat ab Montag täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Beschilderung im Eingangsbereich zu beachten und den Hinweisen zu folgen.

