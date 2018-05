vor 34 Min.

„Freibier“ soll das Dorf zum Beben bringen

Die Feuerwehr in Agawang feiert vier Tage ihren 125. Geburtstag.

Ein ganzes Dorf ist bereits voll in den Vorbereitungen: Agawang begeht das 125. Gründungsjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr. Hierzu wird vier Tage lang von Mittwoch, 30. Mai, bis Sonntag, 3. Juni, gefeiert.

Die Feuerwehr habe auch allen Grund zu feiern: „Aus einer Pflichtfeuerwehr entstand 1893 die Freiwillige Feuerwehr Agawang, die nicht nur durch zahlreiche Einsätze im Dorf und an den Kreisstraßen ihren Zusammenhalt beweist, sondern auch beim Feiern“, erklärt Johannes Spatz vom Festausschuss. Unterstützt werden die Agawanger dabei vom Patenverein aus Maingründel.

Neben dem traditionellen Festsonntag mit Festgottesdienst und Festumzug durch das geschmückte Dorf sind weitere Höhepunkte geplant. Den Auftakt macht die „Megafete reloaded“ am Mittwoch, 30. Mai, dem Tag vor Fronleichnam. Am Freitag, 1. Juni, wird der offizielle Bieranstich am Festplatz „Hinter den Gärten“ sein. Der nächste Tag steht im Zeichen der Familien: Am Familiennachmittag gibt es Unterhaltung für groß und klein durch zahlreiche Attraktionen. Am Abend soll dann mit der Stimmungsband „Freibier“ das gesamte Dorf zum Beben gebracht werden.

Shuttlebus Am Mittwoch fährt jeweils um 0.30 Uhr und um 2.30 Uhr, bzw. am Samstag um 0.30 Uhr und um 2 Uhr ein Shuttlebus auf zwei Linien. Shuttle 1 fährt über Buch, Kutzenhausen, Maingründel, Reitenbuch, Aretsried, Fischach, Margertshausen, Gessertshausen und Deubach. Shuttle 2 dann über Unternefsried, Rommelsried, Horgau, Auerbach, Zusmarshausen, Steinekirch, Dinkelscherben, Au, Lindach und Häder.

Festprogramm

Mittwoch 30. Mai 21 Uhr: Megafete mit DJ Tomcat.

Freitag, 1. Juni 19 Uhr: Bieranstich durch Bürgermeisterin Silvia Kugelmann. 20 Uhr: Festabend mit Ehrungen umrahmt von der Harmoniemusik Maingründel.

Samstag, 2. Juni 14 Uhr: Familiennachmittag. 18.30 Uhr: Einlass ins Festzelt. 19.30 Uhr: Stimmungsabend mit der Partyband „Freibier“.

Sonntag, 3. Juni 8 Uhr: Begrüßung der Vereine mit Weißwurstfrühstück, umrahmt von der Harmoniemusik Maingründel. 9.30 Uhr: Festgottesdienst mit der Harmoniemusik Maingründel, dann Frühschoppen mit dem Musikverein Gabelbach. Mittagessen um 13 Uhr. Aufstellen zum Festzug um 13.30 Uhr. Anschließend Fahneneinzug und Festbetrieb mit den Aretsrieder Musikanten. 19.30 Uhr Festausklang mit der Musikvereinigung Dinkelscherben. (mick)

