vor 39 Min.

Freie Wähler: So werden Kosten berechnet

Wie berechnen sich die Kosten für Trinkwasser? Das war Thema in Gessertshausen.

Die Trinkwasserversorgung in Gessertshausen sorgt bei den Bürgern für Diskussionen

Zahlreiche Bürger nutzten die Gelegenheit, sich bei einer Infoveranstaltung der Freien Wähler (FW) über die Möglichkeiten zur Finanzierung der Trinkwasserversorgung zu informieren. Das teilt die Wählergruppierung jetzt mit. Angesichts der bevorstehenden direkten finanziellen Beteiligung der Bürger an den Kosten, sehen die FW die Notwendigkeit, die Bürger transparent und rechtzeitig zu informieren, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Vorsitzende der Freien Wähler Gessertshausen, Klaus Borndörfer, moderierte die Veranstaltung. Die ehemalige Bürgermeisterin Claudia Schuster erläuterte in einem Vortrag anhand von Beispielen die Methodik zur Berechnung von Gebühren und Beiträgen. Die Zuhörer erfuhren, welche Bedeutung die Erhebung der Flächen, die in den vergangenen Monaten in der Gemeinde durchgeführt wurde, besitzt und welche Auswirkungen dies auf zu erhebende Beiträge hat. Bereits bekannte Investitionssummen zusammen mit geplanten Vorhaben, deren Kosten noch nicht abschließend bekannt sind, gaben den Teilnehmern eine Vorstellung von den zu erwartenden Belastungen.

Auch der Zusammenhang mit dem Haushaltsrecht wurde thematisiert. Die Trinkwasserversorgung als sogenannte kostenrechnende Einheit muss aus Beiträgen und Gebühren finanziert werden. Wie die Wassergebühren kalkuliert werden, welche Spielräume existieren und welche Faktoren berücksichtigt werden, wurde im Vortrag dargelegt. Im Anschluss war Zeit für Fragen und Diskussion, die auch genutzt wurde.

Klaus Borndörfer nutzte die Gelegenheit, auf eine Petition zur Überarbeitung der Datenschutzgrundverordnung hinzuweisen. Insbesondere kleine Unternehmen und Vereine seien auf das neue Datenschutzrecht noch nicht hinreichend vorbereitet oder von dessen Komplexität erschlagen. Die Verordnung bedürfe daher einer Überarbeitung, um praxistauglich zu werden. (AL)