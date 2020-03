vor 57 Min.

Freie Wähler empfehlen Karina Ruf

Für die am Sonntag, 29. März, anstehende Stichwahl sprechen die Freien Wähler Gablingen eine Empfehlung für Karina Ruf aus. „Frau Ruf ist in Gablingen aufgewachsen“, sagt Günther Reichherzer. „Die Bürger wollen eine einheimische Bürgermeisterin.“

Außerdem seien die Signale der CSU deutlich, dass beim Thema Ortszentrum nun die Bürger entscheiden sollen. „Laut Karina Ruf werden die Pläne komplett überdacht“, so Reichherzer weiter. Weiter sei sich die CSU mit den Freien Wähler einig, was völlige Transparenz im Gemeinderat betrifft. Außerdem könne die Kandidatin durch ihren Sitz im Kreistag Gablingen weiter stärken. Weil die Freien Wähler ein gutes Wahlergebnis eingefahren haben, bestehe die Option, den Zweiten Bürgermeister zu stellen. „Da können wir großen Einfluss im Gemeinderat ausüben, vor allem was die Organisation der Verwaltung betrifft.“ Die Freien Wähler verhielten sich bei der Stichwahl loyal, ist Reichherzer sicher. (AL)

Themen folgen