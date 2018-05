vor 38 Min.

Freie Wähler fordern die Verkehrswende

Fachbehörden und Experten sollen Konzept erarbeiten

Die Zukunft der Mobilität im Augsburger Land war Anfang April Thema einer Sondersitzung im Kreistag. Wie berichtet, hatten diese die Freien Wähler bereits vor einem Jahr beantragt. Mit dem Ergebnis der Expertenrunde, in der unter anderem auch Stadtwerke-Chef Walter Casazza Stellung zu einer Verlängerung der Straßenbahnlinie 4 nach Gersthofen sowie der Linie 5 nach Neusäß Stellung bezog, sind die Freien Wähler aber nicht zufrieden.

In ihrer jüngsten Fraktionssitzung haben die Parteifreien sich deshalb einstimmig darauf verständigt, sich mit dem aktuellen Diskussionsstand nicht abzufinden. Sie haben nun beantragt, ein Verkehrskonzept für das Augsburger Land auszuarbeiten und umzusetzen, das sämtliche Verkehrsmittel und die Einbindung des Landkreises in die Metropolregion Augsburg berücksichtigt. Dabei soll das Landratsamt die Koordination zwischen den Fachbehörden und externen Experten übernehmen. Für deren Beauftragung sollen im nächsten Kreishaushalt Mittel bereitstehen, deren Höhe in den nächsten Monaten ermittelt werden soll. (AL, thia)