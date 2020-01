vor 45 Min.

Freie Wähler in Zusmarshausen präsentieren ihr Team

Die Partei stellt ihre Kandidaten auf. Wer sie sind und was sich die Gruppe vorgenommen hat.

Die Freien Wähler in Zusmarshausen präsentieren ihr Team für die anstehende Kommunalwahl. Zur Nominierungsversammlung konnte Ortsvorsitzender Thomas Günther neben den Kandidatinnen und Kandidaten auch Melanie Schappin, Landratskandidatin und den Kreisvorsitzenden der Freien Wähler, Tobias Kunz, sowie zahlreiche Mitglieder und Gäste begrüßen.

Der Vorsitzende freute sich sehr, mit den vorgestellten Bewerberinnen und Bewerbern ein „hoch motiviertes und kompetentes Team“ ins Rennen um die Plätze im Marktgemeinderat Zusmarshausen schicken zu können. Zudem freute er sich über eine komplett besetzte Kandidatenliste, obwohl etliche langgediente Marktgemeinderäte nicht mehr für die neue Legislaturperiode zur Verfügung stehen.

Generationswechsel bei den Freien Wählern in Zusmarshausen

Mit dem Durchschnittsalter von 41 Jahren sei bei den Freien Wählern in Zusmarshausen ein Generationswechsel vollzogen worden. Die deutlich verjüngte Mannschaft möchte den Markt Zusmarshausen engagiert weiterentwickeln und Kommunalpolitik vor Ort gestalten. Dies bestätigten auch Melanie Schappin und Tobias Kunz in ihren Grußworten. Die Landratskandidatin gab einen kleinen Einblick in die Schwerpunkte ihres angestrebten Amtes wie zum Beispiel die Schaffung intelligenter Verkehrskonzepte, regenerativer Energie, generationengerechtes Wohnen oder Sicherung der Ärzteversorgung im Landkreis. Tobias Kunz sorgte für einen korrekten Ablauf der Nominierung der einzelnen Bewerberinnen und Bewerber. Die Bewerber stellten sich der Versammlung ausführlich vor. Bei der anschließenden Abstimmung wurden die Kandidaten einstimmig in der vorgeschlagenen Listenreihung nominiert.

Thomas Günther wünscht allen Nominierten vor Ort sowie Melanie Schappin im Landkreis eine erfolgreiche Wahl und eine faire Wahlkampagne. Ab dem 3. Februar 2020 werden sich die Kandidatinnen und Kandidaten mit ihren Themen mit einer eigenen Veranstaltung in jedem Ortsteil vorstellen.

Darüber hinaus wird es weitere Möglichkeiten geben, bei denen die Bürgerinnen und Bürger von Zusmarshausen und seinen Ortsteilen in Dialog mit den Freien Wählern kommen können.

Das sind die Kandidaten der Freien Wähler in Zusmarshausen

1. Günther Thomas 53 Schreinermeister Zusmarshausen



53 Schreinermeister 2. Wamser Lisa 29 Fotografin Zusmarshausen



3. Wörle Felix 26 Pressereferent FC Augsburg Wörleschwang



Wörleschwang 4. Sapper Bernhard 50 Gebietsverkaufsleiter Zusmarshausen



5. Aumann Walter 57 Versicherungsfachwirt Zusmarshausen



6. Hörmann Bernd 38 staatl. geprüfter Verkehrsleiter Steinekirch



Bernd 38 staatl. geprüfter Verkehrsleiter Steinekirch 7. Meitinger Philipp 25 Personalleiter EDNA GmbH Zusmarshausen



8. Streit Martin 28 Schreiner Gabelbach



9. Stöckle Philipp 33 Einkäufer Gabelbachergreut



10. Lehner Gabriele 48 Sachbearbeiterin im LEW-Immobilienbereich Zusmarshausen



11. Herkommer Wolfgang 45 Elektrotechniker Zusmarshausen



12. Krebs Stefan 64 Werkzeugmachermeister Wollbach



13. Weldishofer Joachim 42 Geschäftsführer Zusmarshausen



14. Brenner Konrad 34 Anwendungstechniker Vallried



15. Elze Eric 24 Betriebswirt Zusmarshausen



Eric 24 Betriebswirt 16. Courvoisier Marcel 47 Marketing Manager Zusmarshausen



Marcel 47 Marketing Manager 17. Gollmann Christoph 39 Kraftfahrzeugmechaniker Gabelbach



18. Zott Florian 37 Parkettleger Zusmarshausen



Florian 37 Parkettleger 19. D’Agostino Luciano 50 Wirtschaftsfachwirt Zusmarshausen



20. Metschke Kerstin 51 Bankkauffrau Zusmarshausen



Ersatzkandidaten:



21. Hörmann Erwin 66 Rentner Steinekirch



Erwin 66 Rentner Steinekirch 22. Walter Ulrike 44 Erzieherin Zusmarshausen . (AL)



Themen folgen