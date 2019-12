vor 23 Min.

Freie Wähler setzen auf Kontinuität

Die Ortsgruppe in Horgau steht weiter hinter Bürgermeister Thomas Hafner

Die Freien Wähler in Horgau haben ihr Team zur anstehenden Wahl aufgestellt. Zur Nominierungsversammlung konnte Martin Engelmayr im Hotel Platzer die Kandidaten und zahlreiche Besucher und Gäste begrüßen. Die Freien Wähler wollen in der nächsten Wahlperiode an die Erfolge für Horgau anknüpfen und in „bewährter Art und Weise“ die Fortentwicklung der Gemeinde mitgestalten.

Engelmayr stellte in seiner Begrüßung heraus, dass die Kommunalwahl eine „Persönlichkeitswahl“ sei und die Parteiorientierung im Hintergrund stehe. Anschließend stellten sich die Bewerberinnen und Bewerber für die Gemeinderatsliste vor. Im folgenden Wahlgang, geleitet von Freie-Wähler-Kreisvorsitzendem Tobias Kunz, nominierte die Versammlung die Kandidaten und bestimmte die Listenreihenfolge. Die Liste gebe die Kontinuität der Freien Wähler aus allen Berufsschichten wieder, zeigte sich Josef Steinle, der die Liste anführt, sehr erfreut. Er dankte den fünf Frauen und den jungen Mitbürgern, die sich erstmals zur Wahl stellen und sich in der Kommunalpolitik engagieren.

Martin Engelmayr lobte den Wahlausschuss für den „reibungslosen Ablauf“. Er zeigte sich zufrieden über die „fachlich sehr kompetent und ausgewogen“ besetzte Liste. Den Kandidaten sprach er seinen Glückwunsch zur Nominierung aus und wünschte allen eine faire und erfolgreiche Wahlkampagne.

Die Versammlung sprach sich auch einstimmig für die Unterstützung von Thomas Hafner als Bürgermeisterkandidat aus. Kurz fasste er die für Horgau und seine Ortsteile aktuell und künftig wichtigen Themen zusammen. Grundsätzlich stünden bei allen Entscheidungen die Bürgerinnen und Bürger in Verbindung mit der Weiterentwicklung der Gemeinde für die Freien Wähler im Mittelpunkt, sagt Hafner. (AL)

