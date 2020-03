vor 21 Min.

Freie Wähler sind am stärksten

Wahlbeteiligung in Nordendorf/Blankenburg ist sehr hoch

Von Steffi Brand

Die Wahlbeteiligung lag in Nordendorf zur Kommunalwahl 2020 bei gut 73 Prozent. Wie bereits berichtet wurde Tobias Kunz ( Freie Wähler Nordendorf/Blankenburg) mit über 75 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Elmar Schöniger (Aktive Bürger/ SPD) gewählt. Michael Thalhofer ( CSU Nordendorf) unterlag mit knapp 25 Prozent. So viele Stimmen konnten die Räte auf sich verbuchen: Tobias Kunz (760), Renate Grundgeir (474), Markus Sommer (415), Gunther Stiglmeir (373), Martina Wippel (356), Manuela Wiedenmann (321), Rainer Behringer (307), Michael Hödl (304), Dieter Kirmayer (289), Matthias Reiner (252), Michael Thalhofer (247), Stefan Beck (238), Roland Reiner (195) und Matthias Füller (189). Nimmt Tobias Kunz sein Amt als Bürgermeister an, macht er damit einen Platz im Gemeinderat frei. Stephan Hindermayr kandidierte für die Freien Wähler Nordendorf/Blankenburg und erhielt 288 Stimmen. Damit könnte er in den Gemeinderat einziehen, sobald Kunz in den Sessel des Rathauschefs wechselt.

Die Freien Wähler Nordendorf/Blankenburg werden mit Grundgeir, Sommer, Stiglmeir, Wippel, Wiedenmann, Hödl und Hindermayr sieben Plätze im Gremium besetzen. Die CSU (Nordendorf) wird mit Behringer, Reiner, Thalhofer und Beck vier Plätze im Gremium besetzen. Die Gruppierung Aktive Bürger/SPD (Nordendorf) wird mit Kirmayer, Reiner und Füller drei Plätze im Gremium besetzen. Kunz, der selbst Mitglied im Gemeinderat war, wird also nun vom Sitz eines Gremiumsmitglieds in den Chefsessel wechseln. Sieben Kollegen bleiben ihm dort erhalten, sieben neue Gemeinderäte werden einziehen.

