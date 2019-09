vor 38 Min.

Freie Wähler stellen eigenen Kandidaten

In Gablingen werden es jetzt mindestens drei Bewerber

Die Freien Wähler in Gablingen wollen mit einem eigenen Bürgermeisterkandidaten in die Kommunalwahl 2020 gehen. Wer dies sein soll, will Ortsvorsitzender Klaus Heidenreich demnächst den Mitgliedern bekannt geben.

„Doch zunächst gaben wir den beiden bereits benannten Kandidaten anderer Gruppierungen die Chance, um die Unterstützung der Freien Wähler werben zu dürfen“, erklärt Heidenreich. Bereits nominiert sind, wie berichtet, die heutige Zweite Bürgermeisterin Karina Ruf (CSU) und der bisherige Gersthofer Stadtrat und Aystetter Verwaltungschef Jürgen Schantin (parteilos, aber unterstützt von der CSM). „Beide waren hier und stellten sich vor, konnten uns jedoch letztlich nicht überzeugen“, so der FW-Ortsvorsitzende weiter. Nach Ansicht der Mitglieder benötigten die Freien Wähler Gablingen für die gemeindlichen Herausforderungen einen dynamischen, geradlinigen und menschlichen Bürgermeister mit kommunaler Führungserfahrung und Fachkompetenz, der zielstrebig, aber auch nachhaltig und mit Weitblick in Zukunft handelt. „Außerdem ist es wichtig, dass unser Kandidat Mister X für mehrere Amtsperioden als Bürgermeister zur Verfügung stehen wird.“

Die Freien Wähler Gablingen arbeiten derzeit an ihrer Liste für die Gemeinderatswahl. Der Bürgermeisterkandidat soll den Mitgliedern bei einer Veranstaltung in den nächsten Wochen vorgestellt werden. Dieser Veranstaltung folgt später die Nominierungsveranstaltung für die Gemeinderatsliste. (AL)

Themen Folgen