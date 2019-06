04:07 Uhr

Freie Wähler und „WiR“ setzen auf Stefan Scheider als Bürgermeister

Er will der neue Rathauschef in Welden werden. Wie der dritte Kandidat tickt und was er verändern möchte.

Von Michaela Krämer

Mit Stefan Scheider geht ein dritter Bürgermeisterkandidat für die Marktgemeinde Welden ins Rennen. Unterstützt wird er von den Freien Wählern und der neuen politischen Gruppierung Wir. Sie sehen in Stefan Scheider den geeigneten Nachfolger für Peter Bergmeir. Scheider setzt auf seine langjährige Erfahrung in der Verwaltung der Gemeinde, seine profunden Kenntnisse im Bauwesen und Offenheit für die Anliegen der Bürger.

Der 1976 in Dillingen geborene Scheider hat eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten am Landratsamt Dillingen absolviert. Nach zehn Jahren ging er in die Stadt Neusäß, wo er im Bauamt, Verkehrsamt und in der Beitragsabteilung arbeitete. In dieser Zeit konnte er an der Stadtentwicklung mitwirken. Anschließend war er im Finanzbereich der Stadt Neusäß tätig. 2012 zog Scheider mit seiner Familie nach Welden. Im Frühjahr 2014 übernahm er als stellvertretender Geschäftsstellenleiter das Bauamt und Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Welden. Hier arbeitet er neben der Marktgemeinde Welden eng mit den drei umliegenden Gemeinden Bonstetten, Emersacker, Heretsried und dessen rund 8000 Bürgern zusammen. „Ich kenne hier so ziemlich alle Anliegen und Probleme der Bürger“, sagt er.

Scheider will mehr Freizeitangebote in Welden

Mit einem lockeren „Jetzt hat auch diese Geheimniskrämerei ein Ende“ startet der parteilose Scheider gemeinsam mit der Freien Wähler Vereinigung und Wir in die Wahl des kommenden Jahres. Als wichtige Punkte nennen die Initiatoren sowie der Kandidat „eine ressourcenorientierte und stetige Weiterentwicklung der Gemeinde, wobei die Besonderheiten der beiden Ortsteile Welden und Reutern und die Wünsche und Bedürfnisse der Einwohner berücksichtigt werden müssen“. Stefan Scheider ist verheiratet und hat drei Kinder. Die Zwillinge, ein Mädchen und ein Junge im Alter von zehn und einen Weldener Bub im Alter von vier Jahren. Scheider wohnt mit seiner Frau Manuela und seinen Kindern seit sieben Jahren in Welden in einem Mehrgenerationenhaus – vom Kind bis Großvater. „Hier in Welden finden wir alles, was wir zum Leben brauchen“, sagt er. Vom Kindergarten angefangen bis zur ärztlichen Versorgung. Aber auch das Vereinsleben ist ihm wichtig. Und so steht in seinem Wahlprogramm auch das Freizeitangebot ganz groß auf seiner Agenda. Er sagt: „Ich möchte ein Bürgermeister für alle Generationen sein.“ Dazu gehört für ihn die Nähe zum Bürger. Er engagiert sich in sozialen Vereinen. Im Waldkindergarten Welden ist er Vorstandsmitglied, bei der Weldener Tafel ist er seit der ersten Stunde dabei.

„Mit Herz und Kompetenz“, so lautet sein Motto. Deshalb wolle er den Kontakt zu Bürgern, Vereinen und Einrichtungen suchen. Sein Leitziel lautet: „Die vorhandenen Angebote für die Menschen aller Altersklassen zu erhalten, zu vernetzen und weiter auszubauen.“

Was ihn antriebt? Sein Großvater, selbst 22 Jahre lang Bürgermeister von Binswangen, habe einmal zu ihm gesagt: „Du kannst als Bürgermeister viel bewegen. Doch eines ist ganz wichtig: Du musst den Menschen die Wahrheit sagen und zuverlässig sein.“

