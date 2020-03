vor 21 Min.

Freie Wähler verlieren ihre Mehrheit in Aystetten

Partei des Bürgermeisters Peter Wendel kommt auf 41,3 Prozent. Die Grünen ziehen im ersten Anlauf mit 19 Prozent ein

Von Petra Krauss-Stelzer

Die Freien Wähler haben im Gemeinderat Aystetten keine Mehrheit mehr. Stellen diese in der noch laufenden Legislaturperiode acht Gemeinderäte sowie zusätzlich mit Peter Wendel den amtierenden Bürgermeister, so sind sie im künftigen Kommunalparlament nur noch mit sechs Räten - Peter Wendel inbegriffen - vertreten.

Und ob Peter Wendel wieder Bürgermeister wird (er erzielte bei der Bürgermeisterwahl 48,7 Prozent), wird sich in knapp zwei Wochen bei der Stichwahl gegen seinen Herausforderer CSU-Bürgermeisterkandidat Roland Woppmann (42,1 Prozent), erweisen. Die Freien Wähler selbst kamen bei der Wahl des Gemeinderats auf 41,3 Prozent. Die SPD Aystetten, bislang mit Maria Hackl vertreten, trat bei der Kommunalwahl nicht mehr an.

Die Freien Wähler stellen auch in der kommenden Legislaturperiode mit sechs Sitzen die stärkste Fraktion im Gemeinderat, betont Peter Wendel. „Ich sehe das als sehr positive Zustimmung der Wähler für unsere gute Arbeit für Aystetten.“ Den Freien Wählern liege auch künftig die „zukunftsweisende Weiterentwicklung Aystettens“ am Herzen. Zum Wohle der Gemeinde und der Mitbürger waren und seien die Freien Wähler „stets zu fraktionsübergreifender Zusammenarbeit bereit.“

Die CSU konnte ihre Sitze im Gemeinderat Aystetten von bislang vier auf nunmehr fünf erhöhen und hat 39,4 Prozent der Wählerstimmen erreicht. „Das ist schön“, so Ortsvorsitzende und Gemeinderätin Monika Nußbaumer. Dennoch sei sie persönlich etwas enttäuscht. Sie habe sich angesichts der Zusammensetzung der CSU-Liste einen Platz mehr erhofft beziehungsweise „dass wir mindestens so viele Sitze haben wie die Freien Wähler“. Besonders „toll“ findet es Monika Nußbaumer, dass Ulrike Steinbock, jetzt Fraktionsführerin der CSU im Gemeinderat und Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, wieder im Kommunalparlament vertreten ist. Die erfahrene Gemeindepolitikerin wurde von Platz 14 - dem letzten auf der Liste - auf Platz fünf vorgewählt und schaffte so erneut den Sprung in den Gemeinderat. „Viele Leute in Aystetten haben gesagt, es muss sich etwas ändern“, gibt Monika Nußbaumer einen Grund dafür an, dass ihre Partei letztlich doch erfolgreich abschnitt. Für die konkrete Arbeit hofft sie auf Vernunft: „In so einer kleinen Gemeinde müsste man zum Wohl Aystettens über die Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten!“ Erstmals im Aystetter Gemeinderat vertreten sind die Grünen, die es bei der Gemeinderatswahl auf 19,3 Prozent brachten. Die Ortsgruppe wurde erst im Herbst gegründet, und nun stellen die Grünen gleich drei Sitze im Aystetter Rat. Bislang war hier nur Karin Pritsch vertreten.

Mit dabei ist jetzt natürlich Bürgermeisterkandidatin und Ortsvorsitzende Ursula Reichenmiller-Thoma, die bei der Bürgermeisterwahl 9,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte. „Das Ergebnis der Gemeinderatswahl ist sehr gut“, so Reichenmiller-Thoma, „denn wir haben von den Freien Wählern und von der SPD jeweils einen Platz erhalten.“ Mit der neuen Zusammensetzung im Gemeinderat Aystetten sei die Mehrheit der Freien Wähler Vergangenheit. „Die Demokratie in Aystetten ist wieder gestärkt und es kann wieder eine ausgewogene Sacharbeit geleistet werden.“

